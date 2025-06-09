"Мир будет удивлен": генерал анонсировал новые спецоперации Украины против России

Спецоперации СБУ / © ТСН

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Украинские спецслужбы готовят новые операции против РФ. В ближайшее время произойдет то, что удивит мир.

Об этом заявил в эфире «КИЕВ24» Петр Гаращук, генерал-майор в отставке.

«Я не хочу раскрывать здесь тайны, о которых я знаю, о работах наших спецслужб. Но я глубоко убежден, что в планах работы наших спецслужб есть еще другие, более важные планы, которые предстоят в ближайшее время. Мир будет удивлен», — подчеркнул он.

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Гаращук убежден, что, несмотря на попытки РФ захватить все территории Украины, это невыполнимо. Они не могут победить наших воинов и украинского населения.

Напомним, 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела операцию «Паутина», в рамках которой была поражена российская стратегическая авиация. По оценкам западных экспертов и аналитических центров, включая НАТО и NBC News, достоверно подтверждено уничтожение не менее 10–13 самолетов. Спутниковые снимки компаний Planet Labs и Maxar указывают на серьезные повреждения авиабаз «Бела» в Иркутской области и «Оленья» на севере России — объекты, расположенные в 1200-2500 км от Украины.

Через несколько дней, 3 июня, был нанесен удар по Крымскому мосту. Это третья атака за время полномасштабной войны.