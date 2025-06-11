Классический заварной крем: рецепт идеальной начинки для десертов

Заварной крем. / © ТСН.ua

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Заварной крем – классическая начинка для многих десертов – тортов, заварных, трубочек или корзинок. А еще им можно смаковать с грушей, яблоком или даже соленым крекером. Получится вкусно.

Как приготовить заварной крем, у которого будет нежная текстура и будет в меру сладким, рассказал кулинар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

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2 желтка

1 яйцо

350 мл молока 2,5%

50 г муки

50 г сливочного масла 82%

120 г сахара

10 г ванильного сахара

Приготовление

Отделите 2 желтка и достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. В кастрюлю с толстым дном влейте молоко, добавьте половину сахара. Поставьте на плиту, включите средний костер и прогрейте. Когда молоко прогреется, уберите его из плиты. В большую миску выложите желтки и вбейте одно яйцо. Добавьте оставшийся сахар, ванильный сахар и всыпьте муки. Все ингредиенты размешайте до однородной массы. В миску влейте половину теплого молока и интенсивно перемешивайте венчиком, чтобы не было комочков. Можно использовать миксер на средних оборотах. Оставшееся в кастрюле молоко ставьте снова на плиту на средний огонь. Тонкой струйкой вливайте смесь из миски, интенсивно мешая веничком, пока крем не заварится. Для этого понадобится 20-30 секунд. Крем начнет немного густеть, но окончательно загустеет в процессе остывания. Пересыпьте крем из кастрюли в миску, чтобы снизить температуру. Добавьте сливочное масло. Перемешайте до полного растворения. Готовый крем должен полностью остыть. Накройте его пищевой плёнкой так, чтобы она прилегала к крему. Да он не обветрится.

Напомним, ранее мы писали рецепт рулетов из шоколадных блинчиков с нежным заварным кремом.