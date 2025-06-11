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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
124
Время на прочтение
2 мин

Классический заварной крем: рецепт идеальной начинки для десертов

Заварной крем очень популярен для приготовления кондитерских изделий.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Заварной крем.

Заварной крем. / © ТСН.ua

Заварной крем – классическая начинка для многих десертов – тортов, заварных, трубочек или корзинок. А еще им можно смаковать с грушей, яблоком или даже соленым крекером. Получится вкусно.

Как приготовить заварной крем, у которого будет нежная текстура и будет в меру сладким, рассказал кулинар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

  • 2 желтка

  • 1 яйцо

  • 350 мл молока 2,5%

  • 50 г муки

  • 50 г сливочного масла 82%

  • 120 г сахара

  • 10 г ванильного сахара

Приготовление

  1. Отделите 2 желтка и достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры.

  2. В кастрюлю с толстым дном влейте молоко, добавьте половину сахара. Поставьте на плиту, включите средний костер и прогрейте. Когда молоко прогреется, уберите его из плиты.

  3. В большую миску выложите желтки и вбейте одно яйцо. Добавьте оставшийся сахар, ванильный сахар и всыпьте муки. Все ингредиенты размешайте до однородной массы.

  4. В миску влейте половину теплого молока и интенсивно перемешивайте венчиком, чтобы не было комочков. Можно использовать миксер на средних оборотах.

  5. Оставшееся в кастрюле молоко ставьте снова на плиту на средний огонь. Тонкой струйкой вливайте смесь из миски, интенсивно мешая веничком, пока крем не заварится. Для этого понадобится 20-30 секунд. Крем начнет немного густеть, но окончательно загустеет в процессе остывания.

  6. Пересыпьте крем из кастрюли в миску, чтобы снизить температуру. Добавьте сливочное масло. Перемешайте до полного растворения.

  7. Готовый крем должен полностью остыть. Накройте его пищевой плёнкой так, чтобы она прилегала к крему. Да он не обветрится.

Напомним, ранее мы писали рецепт рулетов из шоколадных блинчиков с нежным заварным кремом.

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Дата публикации
Количество просмотров
124
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