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Классический заварной крем: рецепт идеальной начинки для десертов
Заварной крем очень популярен для приготовления кондитерских изделий.
Заварной крем – классическая начинка для многих десертов – тортов, заварных, трубочек или корзинок. А еще им можно смаковать с грушей, яблоком или даже соленым крекером. Получится вкусно.
Как приготовить заварной крем, у которого будет нежная текстура и будет в меру сладким, рассказал кулинар Евгений Клопотенко.
Ингредиенты
2 желтка
1 яйцо
350 мл молока 2,5%
50 г муки
50 г сливочного масла 82%
120 г сахара
10 г ванильного сахара
Приготовление
Отделите 2 желтка и достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры.
В кастрюлю с толстым дном влейте молоко, добавьте половину сахара. Поставьте на плиту, включите средний костер и прогрейте. Когда молоко прогреется, уберите его из плиты.
В большую миску выложите желтки и вбейте одно яйцо. Добавьте оставшийся сахар, ванильный сахар и всыпьте муки. Все ингредиенты размешайте до однородной массы.
В миску влейте половину теплого молока и интенсивно перемешивайте венчиком, чтобы не было комочков. Можно использовать миксер на средних оборотах.
Оставшееся в кастрюле молоко ставьте снова на плиту на средний огонь. Тонкой струйкой вливайте смесь из миски, интенсивно мешая веничком, пока крем не заварится. Для этого понадобится 20-30 секунд. Крем начнет немного густеть, но окончательно загустеет в процессе остывания.
Пересыпьте крем из кастрюли в миску, чтобы снизить температуру. Добавьте сливочное масло. Перемешайте до полного растворения.
Готовый крем должен полностью остыть. Накройте его пищевой плёнкой так, чтобы она прилегала к крему. Да он не обветрится.
Напомним, ранее мы писали рецепт рулетов из шоколадных блинчиков с нежным заварным кремом.