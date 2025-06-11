В России БпЛА атаковали пороховой завод под Тамбовом (видео)

Атака дронами по объектам в России / © ТСН.ua

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В России неизвестные беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск в ночь на 11 июня. Там прогремела серия взрывов, звучала воздушная тревога.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Жители Котовска заявили о взрывах и пожаре на Тамбовском пороховом заводе после дроновой атаки. Российские паблики распространяют видео пожара на заводе.

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О том, что это именно пороховой завод, свидетельствуют две красно-белые трубы, которые ранее неоднократно попадали на фото предприятия в местных медиа.

Информацию о массовой атаке на Котовск подтвердил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первищов, но утверждает, что атака была отбита.

«В результате падения одного из сбитых БпЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями», — утверждает Первищов.

По его словам, «ситуация находится под контролем».

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Дата публикации 09:11, 11.06.25 Количество просмотров 18 Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод

В то же время Минобороны отчитались о якобы 32 сбитых за ночь беспилотниках над Россией и оккупированным Крымом:

16 — над территорией Воронежской области,

8 — над Курской,

5 — над Тамбовской,

2 — над Ростовской,

1 — над акваторией Черного моря.

Заметим, Тамбовский пороховой завод производит продукцию для стрелкового оружия, гранатометов, артиллерийский систем и другого оружия российской армии. Завод считается одним из крупнейших предприятий России, где изготавливают боеприпасы и порох.

Заметим, это уже не первый удар по этому предприятию. В прошлый раз дроны атаковали пороховой завод под Тамбовом в середине января 2025 года. Как отмечал тогда руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, этот завод является одним из ключевых объектов военно-промышленного комплекса РФ, который задействован в войне против Украины.

К слову, накануне, в ночь на 10 июня, в России заявили о массированной атаке дронами по своей территории. В частности, взрывы прогремели в Нижнекамске и Елабуге (Татарстан). Неподалеку от Елабуги расположен завод по производству «Шахедов».

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