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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Россию массированно атаковали дроны: взрывы — в городе, еще собирают "Шахеды"

Эта атака дронов охватила ряд российских регионов. Минобороны РФ утверждает о сбитии 102 беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака дронами по России

Атака дронами по России / © ТСН.ua

В России заявили о массированной атаке беспилотниками по своей территории в ночь на 10 июня. В частности, взрывы во время атаки прогремели в Нижнекамске и Елабуге (Татарстан).

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и Министерство обороны РФ.

По данным российских пабликов, во время дроновой атаки жители Нижнекамска и Елабуги слышали взрывы. Очевидцы сняли их на видео. Заметим, что в 10 км от Елабуги расположена особая экономическая зона «Алабуга» с заводом по производству беспилотников «Шахед».

В то же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал о введенных ограничениях на работу мобильной связи и Интернета на фоне атаки. В регионе был сбит один дрон.

Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах «Пулково», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Ограничения действовали и в аэропорту Тамбова.

Как утверждает Минобороны РФ, с вечера 9 июня и в ночь на 10 июня над территорией страны-агрессора и оккупированным Крымом якобы было перехвачено и уничтожено 102 беспилотника:

  • 46 — в Брянской области,

  • 20 — в Белгородской,

  • 9 — над Воронежской областью,

  • 9 — над Крымом,

  • 4 — в Калужской области,

  • 4 — в Республике Татарстан.

Напомним, накануне ВСУ поразили завод «ВНИИР-Прогресс» в городе Чебоксары на территории Чувашской республики России. Этот завод изготавливает навигационное оборудование для дронов «Шахед», управляемых авиабомб и других средств поражения.

К слову, в апреле дроны атаковали в Елабуге завод по производству «Шахедов». Эта атака была частично удачной. В цель попали пять запущенных беспилотников.

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