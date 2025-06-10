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Россию массированно атаковали дроны: взрывы — в городе, еще собирают "Шахеды"
Эта атака дронов охватила ряд российских регионов. Минобороны РФ утверждает о сбитии 102 беспилотников.
В России заявили о массированной атаке беспилотниками по своей территории в ночь на 10 июня. В частности, взрывы во время атаки прогремели в Нижнекамске и Елабуге (Татарстан).
Об этом сообщают российские телеграм-каналы и Министерство обороны РФ.
По данным российских пабликов, во время дроновой атаки жители Нижнекамска и Елабуги слышали взрывы. Очевидцы сняли их на видео. Заметим, что в 10 км от Елабуги расположена особая экономическая зона «Алабуга» с заводом по производству беспилотников «Шахед».
В то же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал о введенных ограничениях на работу мобильной связи и Интернета на фоне атаки. В регионе был сбит один дрон.
Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах «Пулково», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Ограничения действовали и в аэропорту Тамбова.
Как утверждает Минобороны РФ, с вечера 9 июня и в ночь на 10 июня над территорией страны-агрессора и оккупированным Крымом якобы было перехвачено и уничтожено 102 беспилотника:
46 — в Брянской области,
20 — в Белгородской,
9 — над Воронежской областью,
9 — над Крымом,
4 — в Калужской области,
4 — в Республике Татарстан.
Напомним, накануне ВСУ поразили завод «ВНИИР-Прогресс» в городе Чебоксары на территории Чувашской республики России. Этот завод изготавливает навигационное оборудование для дронов «Шахед», управляемых авиабомб и других средств поражения.
К слову, в апреле дроны атаковали в Елабуге завод по производству «Шахедов». Эта атака была частично удачной. В цель попали пять запущенных беспилотников.