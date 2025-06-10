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РФ атаковала Украину 322 дронами и ракетами: что известно о "прилетах"
Силам ПВО удалось обезвредить 284 вражеских средства воздушного нападения. Основным направлением удара стал Киев.
Российские войска в ночь на 10 июня атаковали Украину 322 средствами воздушного нападения. Часть вражеских целей сбила ПВО, но зафиксированы и попадания в 11 локациях.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Для атаки по Украине Россия применила:
315 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;
2 баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области;
5 крылатых ракет «Искандер-К» из Курской области.
Основным направлением вражеского удара стал Киев.
По предварительным данным, ПВО обезвредила 284 российских средства воздушного нападения:
213 беспилотников — огневыми средствами,
64 дрона — локально утрачены/подавлены РЭБ;
2 баллистические ракеты KN-23;
5 крылатых ракет «Искандер-К».
Отмечается, что зафиксированы попадания в 11 локациях. Еще в 16 локациях произошли падения сбитых целей (обломки).
Напомним, из-за российской атаки по Украине в ночь на 10 июня больше всего досталось Одессе и Киеву. Так, в Одессе вражеский беспилотник попал в роддом.
Из-за удара по центру Одессы были повреждены и разрушены дома. Там погиб 59-летний мужчина, еще по меньшей мере четыре человека получили ранения.
Что касается Киева, то там из-за российских ударов в семи районах зафиксированы повреждения. Известно, что пострадали четыре человека. В частности, произошел «прилет» между домами ЖК «Навигатор» на Оболони: повреждены квартиры, авто, пострадали люди.