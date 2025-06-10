РФ атаковала Украину 322 дронами и ракетами: что известно о "прилетах"

Ракетно-дроновая атака по Украине

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Российские войска в ночь на 10 июня атаковали Украину 322 средствами воздушного нападения. Часть вражеских целей сбила ПВО, но зафиксированы и попадания в 11 локациях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Для атаки по Украине Россия применила:

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315 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

2 баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области;

5 крылатых ракет «Искандер-К» из Курской области.

Основным направлением вражеского удара стал Киев.

По предварительным данным, ПВО обезвредила 284 российских средства воздушного нападения:

213 беспилотников — огневыми средствами,

64 дрона — локально утрачены/подавлены РЭБ;

2 баллистические ракеты KN-23;

5 крылатых ракет «Искандер-К».

Отмечается, что зафиксированы попадания в 11 локациях. Еще в 16 локациях произошли падения сбитых целей (обломки).

Напомним, из-за российской атаки по Украине в ночь на 10 июня больше всего досталось Одессе и Киеву. Так, в Одессе вражеский беспилотник попал в роддом.

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Из-за удара по центру Одессы были повреждены и разрушены дома. Там погиб 59-летний мужчина, еще по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Что касается Киева, то там из-за российских ударов в семи районах зафиксированы повреждения. Известно, что пострадали четыре человека. В частности, произошел «прилет» между домами ЖК «Навигатор» на Оболони: повреждены квартиры, авто, пострадали люди.