ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
893
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала Украину 322 дронами и ракетами: что известно о "прилетах"

Силам ПВО удалось обезвредить 284 вражеских средства воздушного нападения. Основным направлением удара стал Киев.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Ракетно-дроновая атака по Украине

Ракетно-дроновая атака по Украине

Российские войска в ночь на 10 июня атаковали Украину 322 средствами воздушного нападения. Часть вражеских целей сбила ПВО, но зафиксированы и попадания в 11 локациях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Для атаки по Украине Россия применила:

  • 315 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

  • 2 баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области;

  • 5 крылатых ракет «Искандер-К» из Курской области.

Основным направлением вражеского удара стал Киев.

По предварительным данным, ПВО обезвредила 284 российских средства воздушного нападения:

  • 213 беспилотников — огневыми средствами,

  • 64 дрона — локально утрачены/подавлены РЭБ;

  • 2 баллистические ракеты KN-23;

  • 5 крылатых ракет «Искандер-К».

Отмечается, что зафиксированы попадания в 11 локациях. Еще в 16 локациях произошли падения сбитых целей (обломки).

Напомним, из-за российской атаки по Украине в ночь на 10 июня больше всего досталось Одессе и Киеву. Так, в Одессе вражеский беспилотник попал в роддом.

Из-за удара по центру Одессы были повреждены и разрушены дома. Там погиб 59-летний мужчина, еще по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Что касается Киева, то там из-за российских ударов в семи районах зафиксированы повреждения. Известно, что пострадали четыре человека. В частности, произошел «прилет» между домами ЖК «Навигатор» на Оболони: повреждены квартиры, авто, пострадали люди.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie