Атака на Киев: разрушения в Шевченковском районе сняли на видео

Поврежденные магазины в Шевченковском районе Киева в результате атаки / © ТСН

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Из-за российской атаки на Киев в ночь на 10 июня в Шевченковском районе были повреждены магазины и рынок.

Об этом с места событий сообщила корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

«Сегодня в некоторые магазины можно зайти, даже не открывая двери, потому что вылетели окна. Центральные районы Киева были под ударом», — отметила журналистка.

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В Шевченковском районе столицы повреждены несколько магазинов. Это, в частности, магазин сладостей, аптека и другие магазины.

«Но здесь, на самом деле, не совсем понятно, что из этого пострадало именно сейчас — постоянно бьют по Киеву, но постоянно все восстанавливается», — отметила Нагорная.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЦЕНТР КИЕВА ПОСЛЕ УДАРА! Кое-где не уцелело ни одно окно

Напомним, российская армия устроила массированную атаку на Киев в ночь на 10 июня. Из-за нее в семи районах города есть повреждения. Известно, что пострадали четыре человека.

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В частности, одной из целей врага стала Оболонь. В этом районе столицы были повреждены 18 квартир, автомобили и возникли пожары.

Также в Киеве из-за вражеской атаки было разрушено здание бывшего посольства одной из европейских стран.