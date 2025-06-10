Атака на Київ: руйнування у Шевченківському районі зняли на відео

Пошкоджені магазини у Шевченківському районі Києва внаслідок атаки / © ТСН

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Через російську атаку на Київ у ніч проти 10 червня у Шевченківському районі були пошкоджені магазини та ринок.

Про це з місця подій повідомила кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

«Сьогодні в деякі магазини можна зайти, навіть не відчиняючи двері, тому що повилітали вікна. Центральні райони Києва були під ударом», — зазначила журналістка.

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У Шевченківському районі столиці пошкоджені декілька магазинів. Це, зокрема, магазин солодощів, аптека та інші крамнички.

«Але тут, насправді, не зовсім зрозуміло, що з цього постраждало саме зараз — постійно б’ють по Києву, але постійно все відновлюється», — зазначила Нагорна.

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Нагадаємо, російська армія влаштувала масовану атаку на Київ у ніч проти 10 червня. Через неї у семи районах міста є пошкодження. Наразі відомо, що постраждали четверо людей.

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Зокрема, однією з цілей ворога стала Оболонь. У цьому районі столиці були пошкоджені 18 квартир, автомобілі та виникли пожежі.

Також у Києві через ворожу атаку була зруйнована будівля колишнього посольства однієї з європейських країн.