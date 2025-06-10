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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Атака на Київ: руйнування у Шевченківському районі зняли на відео

Відео з місця подій показує, що після атаки до деяких магазинів у Шевченківському районі можна зайти, навіть не відчиняючи двері, бо там повилітали вікна.

Автори публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як Наталія Нагорна
Пошкоджені магазини у Шевченківському районі Києва внаслідок атаки

Пошкоджені магазини у Шевченківському районі Києва внаслідок атаки / © ТСН

Через російську атаку на Київ у ніч проти 10 червня у Шевченківському районі були пошкоджені магазини та ринок.

Про це з місця подій повідомила кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

«Сьогодні в деякі магазини можна зайти, навіть не відчиняючи двері, тому що повилітали вікна. Центральні райони Києва були під ударом», — зазначила журналістка.

У Шевченківському районі столиці пошкоджені декілька магазинів. Це, зокрема, магазин солодощів, аптека та інші крамнички.

«Але тут, насправді, не зовсім зрозуміло, що з цього постраждало саме зараз — постійно б’ють по Києву, але постійно все відновлюється», — зазначила Нагорна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕНТР КИЄВА ПІСЛЯ УДАРУ! ПОДЕКУДИ НЕ ВЦІЛІЛЕ ЖОДНЕ ВІКНО

Нагадаємо, російська армія влаштувала масовану атаку на Київ у ніч проти 10 червня. Через неї у семи районах міста є пошкодження. Наразі відомо, що постраждали четверо людей.

Зокрема, однією з цілей ворога стала Оболонь. У цьому районі столиці були пошкоджені 18 квартир, автомобілі та виникли пожежі.

Також у Києві через ворожу атаку була зруйнована будівля колишнього посольства однієї з європейських країн.

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