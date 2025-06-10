Ночной удар по Одессе: один погибший, четверо раненых

Последствия атаки в Одессу / © t.me/truonline

Реклама

В результате ночной атаки на Одессу российскими дронами погиб 59-летний мужчина, еще по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, в центре Одессы повреждены и частично разрушены жилые дома. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Реклама

Кроме того, полностью уничтожено административное здание станции экстренной медицинской помощи. На месте вспыхнул пожар, повреждено несколько карет скорой. Медицинский персонал не пострадал.

Все ответственные службы продолжают ликвидацию последствий удара, стражи порядка документируют очередное военное преступление России против мирного населения Одесщины.

Ранее сообщалось, что в Одессе вражеский беспилотник попал в роддом.

Мы ранее информировали, что в Одессе в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Реклама