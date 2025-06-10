ВСУ резко увеличили количество ударов по штабам РФ: эксперт Defense Express назвал причины

ВСУ наращивают удары по командным пунктам РФ / © Associated Press

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В начале мая Силы обороны Украины резко увеличили количество уничтоженных вражеских командных пунктов. Это может указывать на расширение арсенала средств поражения, включая баллистические ракеты.

Об этом в прямом эфире Эспрессо сообщил военный эксперт, директор развития информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

«Можно констатировать, что происходят очень интересные события в поле боя. Силы обороны точно увеличили возможности для поражения российских окупантов. В частности, в начале мая произошло увеличение количества уничтоженных вражеских командных пунктов. Также сюда можно отнести успешную операцию по уничтожению дивизиона комплекса Искандер в количестве трех единиц», — отметил он.

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По его словам, такие успешные удары стали возможны благодаря получению всех необходимых элементов для их осуществления, а также интеграции системы Link для самолетов F-16.

"Кроме того, что мы связали все элементы с помощью системы Link для самолетов F-16", - уточнил Рябых.

Он также предположил, что Вооруженные силы Украины уже в течение года могли применять баллистические ракеты для поражения целей на территории противника.

«Многие эксперты и аналитики не могли идентифицировать средство поражения, которым была уничтожена враждебная цель. Это может свидетельствовать о том, что ВСУ уже использовали баллистические ракеты», – добавил эксперт.

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Рябых не исключает, что Украина создала собственную баллистическую систему, которая сейчас проходит боевые испытания.

«Силы обороны могли получить новые элементы поражения. В частности, она уже проходит реальное испытание в боевых условиях. Возможно, мы говорим либо о начале серийного изготовления, либо только о старте этого процесса.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский не раз говорил о разработке таких вооружений. На это также указывают случаи, когда в течение года эксперты не могли определить, какое именно вооружение использовано для поражения целей.

"Это указывает на то, что эти испытания происходили в реальных боевых условиях", - подытожил Рябых.

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Ранее сообщалось, что украинские силы впервые опробовали первую баллистическую ракету собственного производства. Применение ракеты было успешным .

Мы ранее информировали, что украинские баллистические ракеты могут уничтожить заводы по ремонту стратегических бомбардировщиков РФ, если они будут размещены вблизи фронта.