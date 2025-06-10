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- Війна
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РФ атакувала Україну 322 дронами і ракетами: що відомо про "прильоти"
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Російські війська у ніч проти 10 червня атакували Україну 322 засобами повітряного нападу. Частину ворожих цілей збила ППО, але зафіксовані і влучання в 11 локаціях.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Для атаки по Україні Росія застосувала:
315 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
2 балістичні ракети KN-23 із Воронезької області;
5 крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської області.
Основним напрямком ворожого удару став Київ.
За попередніми даними, ППО знешкодила 284 російські засоби повітряного нападу:
213 безпілотників — вогневими засобами,
64 дрони — локаційно втрачені/придушені РЕБ;
2 балістичні ракети KN-23;
5 крилатих ракет «Іскандер-К».
Зазначається, що зафіксовані влучання в 11 локаціях. Ще у 16 локаціях сталися падіння збитих цілей (уламки).
Нагадаємо, через російську атаку по Україні у ніч проти 10 червня найбільше дісталося Одесі та Києву. Так, в Одесі ворожий безпілотник влучив у пологовий будинок.
Через удар по середмістю Одеси були пошкоджені і зруйновані будинки. Там загинув 59-річний чоловік, ще щонайменше четверо людей отримали поранення.