Удар РФ по Одесі: кількість жертв зросла

Удар по Одесі 10 червня / © t.me/truonline

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У ніч на 10 червня російські війська завдали атаки на Одесу. Загинули двоє чоловіків. Постраждали 9 людей.

Про це повідомляє офіс Генпрокурора.

За даними слідства, в ніч на 10 червня збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА.

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«Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки — гостра реакція на стрес», — констатували правоохоронці.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

«Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ», — завершили в Офісі.

Доповнюється…

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