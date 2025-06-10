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- Війна
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Удар РФ по Одесі: кількість жертв зросла
Внаслідок російського обстрілу в Одесі зросла кількість жертв, є й поранені.
У ніч на 10 червня російські війська завдали атаки на Одесу. Загинули двоє чоловіків. Постраждали 9 людей.
Про це повідомляє офіс Генпрокурора.
За даними слідства, в ніч на 10 червня збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА.
«Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки — гостра реакція на стрес», — констатували правоохоронці.
Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.
«Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ», — завершили в Офісі.
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