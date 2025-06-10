Удар РФ по Одессе: количество жертв возросло

Удар по Одессе 10 июня / © t.me/truonline

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В ночь на 10 июня российские войска нанесли атаки на Одессу . Погибли двое мужчин. Пострадали 9 человек.

Об этом сообщает офис Генпрокурора.

По данным следствия, в ночь на 10 июня вооруженные силы России атаковали Одессу ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 10 БпЛА.

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«В результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и три мужчины получили ранения, еще у одной жительницы — острая реакция на стресс», — констатировали правоохранители.

Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

«Обзор продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими стражами порядка документируют последствия вооруженной агрессии РФ», — завершили в Офисе.

Напомним, в результате ночной атаки на Одессу российскими дронами погиб 59-летний мужчина. По данным властей, еще по меньшей мере четыре человека получили ранения.

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В центре Одессы повреждены и частично разрушены жилые дома. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, полностью уничтожено административное здание станции экстренной медицинской помощи. На месте вспыхнул пожар, повреждено несколько карет скорой. Медицинский персонал не пострадал.