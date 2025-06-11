РФ атаковала Украину дронами и ракетой: какие области пострадали

Ракетно-дроновая атака по Украине

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Российская армия атаковала Украину 85 беспилотниками различных типов и ракетой в ночь на 11 июня. Основные направления удара — Харьковская, Донецкая и Одесская области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Враг атаковал Украину 85 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда, Гвардейское, а также баллистической ракетой «Искандер-М» из Курской области.

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Основными направлениями воздушного удара стали Харьковщина, Донетчина и Одесчина.

По состоянию на утро противовоздушная оборона обезвредила 49 вражеских дронов типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. Так, 40 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, еще девять — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Воздушные силы проинформировали о попадании в 14 локациях и падении сбитых (обломки) в двух локациях.

Напомним, в ночь на 11 июня российские дроны массированно атаковали Харьков. В городе погибли два человека, еще 57 — получили ранения. Зафиксированы попадания по многоэтажкам, частным домам, транспорту, возникли пожары.

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Кроме того, враг атаковал Одесскую область. Там обошлось без пострадавших, но были разрушены и повреждены дачные дома, хозяйственные постройки, автомобили и гражданские плавсредства, возникли пожары.