РФ атакувала Україну дронами і ракетою: які області постраждали

Ракетно-дронова атака по Україні

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Російська армія атакувала Україну 85 безпілотниками різних типів та ракетою у ніч проти 11 червня. Основні напрямки удару — Харківська, Донецька та Одеська області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував Україну 85 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Гвардійське, а також балістичною ракетою «Іскандер-М» із Курської області.

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Основними напрямками повітряного удару стали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Станом на ранок протиповітряна оборона знешкодила 49 ворожих дронів типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. Так, 40 дронів було збито вогневими засобами ураження, ще дев’ять — локаційно втрачені/придушені РЕБ.

Повітряні сили поінформували про влучання у 14 локаціях та падіння збитих (уламки) у двох локаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 11 червня російські дрони масовано атакували Харків. У місті загинули двоє людей, ще 57 — зазнали поранень. Зафіксовані влучання по багатоповерхівках, приватних будинках, транспорту, виникли пожежі.

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Окрім того, ворог атакував Одещину. Там минулося без постраждалих, але були зруйновані і пошкоджені дачні будинки, господарські споруди, автомобілі та цивільні плавзасоби, виникли пожежі.