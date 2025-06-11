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День ангела 11 червня: кого та як вітати з іменинами
11 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 11 червня
11 червня 2025 року привітайте з іменинами Варфоломія, Марію.
Варфоломій — давньогрецьке походження, означає “син Птолемея”. В дитинстві відповідальний, вихований. В дорослому віці стає справедливим, чесним, схильним до аналітики.
Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як “кохана”. В дитинстві добра, співчутлива. В дорослому віці стає товариською, ерудованою, має проникливий розум.
День ангела 11 червня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, захищаючи від усього лихого і ведучи по життю шляхом добра, радості та гармонії. Бажаю міцного здоров’я, щастя в серці і світла на душі.
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З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець сповнює життя теплом і світлом, оберігає від негараздів і надихає на нові звершення. Бажаю завжди відчувати підтримку згори і жити у мирі з собою та світом.
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Вітаю з днем ангела! Нехай цей святий день подарує тобі віру у власні сили, спокій у душі та багато приємних моментів. Нехай твій ангел-охоронець веде тебе крізь всі життєві труднощі і допомагає здійснити найзаповітніші мрії.
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З днем ангела! Нехай твій покровитель завжди буде твоїм надійним другом і захисником. Бажаю, щоб життя було наповнене світлом, добром і любов’ю, а кожен новий день приносив радість і гармонію.
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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай небесний охоронець буде твоїм незмінним супутником, даруючи мудрість, сили та натхнення. Бажаю щастя, міцного здоров’я і безмежного душевного тепла на кожен день.