День ангела 11 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 11 червня, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 11 червня

11 червня 2025 року привітайте з іменинами Варфоломія, Марію.

Варфоломій — давньогрецьке походження, означає “син Птолемея”. В дитинстві відповідальний, вихований. В дорослому віці стає справедливим, чесним, схильним до аналітики.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як “кохана”. В дитинстві добра, співчутлива. В дорослому віці стає товариською, ерудованою, має проникливий розум.

Реклама

День ангела 11 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, захищаючи від усього лихого і ведучи по життю шляхом добра, радості та гармонії. Бажаю міцного здоров’я, щастя в серці і світла на душі.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець сповнює життя теплом і світлом, оберігає від негараздів і надихає на нові звершення. Бажаю завжди відчувати підтримку згори і жити у мирі з собою та світом.

***

Реклама

Вітаю з днем ангела! Нехай цей святий день подарує тобі віру у власні сили, спокій у душі та багато приємних моментів. Нехай твій ангел-охоронець веде тебе крізь всі життєві труднощі і допомагає здійснити найзаповітніші мрії.

***

З днем ангела! Нехай твій покровитель завжди буде твоїм надійним другом і захисником. Бажаю, щоб життя було наповнене світлом, добром і любов’ю, а кожен новий день приносив радість і гармонію.

***

Реклама

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай небесний охоронець буде твоїм незмінним супутником, даруючи мудрість, сили та натхнення. Бажаю щастя, міцного здоров’я і безмежного душевного тепла на кожен день.