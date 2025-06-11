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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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11
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Магнітна буря 11 червня: яка її потужність

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 11 червня, буде сонячна активність з К-індексом 4. Це жовтий рівень, що відповідає середнім магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

Зауважимо, що тривалий час Землю штормить. Планета зазнала впливу підвищеної магнітної активності через аномалії на Сонці. За останні два тижні лише 6 червня була магнітна буря середньої інтенсивності жовтого рівня та напередодні - зеленого рівня.

Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали про три щоденні звички, які запобігають хворобам серця.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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