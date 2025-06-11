Магнітна буря 11 червня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У середу, 11 червня, буде сонячна активність з К-індексом 4. Це жовтий рівень, що відповідає середнім магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

Зауважимо, що тривалий час Землю штормить. Планета зазнала впливу підвищеної магнітної активності через аномалії на Сонці. За останні два тижні лише 6 червня була магнітна буря середньої інтенсивності жовтого рівня та напередодні - зеленого рівня.

Реклама

Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали про три щоденні звички, які запобігають хворобам серця.