Коли день Івана Купала 2025 року: нова дата, чому це вже не 7 липня

Коли день Івана Купала 2025 року / © Фото з відкритих джерел

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З впровадженням новоюліанського календаря день вшанування Івана Купала має нову дату в церковному календарі.

У вересні 2023 року і Українська греко-католицька церква, і Православна Церква України офіційно перейшли на новоюліанське літочислення. Внаслідок цього календарного реформування дати багатьох традиційних релігійних свят були переглянуті та перенесені.

Якщо раніше Івана Купала припадало на ніч проти 7 липня за юліанським стилем, то згідно з новим календарем його почали святкувати на 13 днів раніше. 2025 року це містичне літнє свято святкуватимуть у ніч проти 24 червня.

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Як святкували Івана Купала наші предки

Обряди Івана Купала мають глибоке коріння в давньослов’янських уявленнях про природу. Це свято, яке виникло в період літнього сонцестояння — коли день досягає свого апогею, а ніч стає найкоротшою, — вшановувало сили родючості, сонце як джерело життя та інші природні стихії, від яких залежали урожай і добробут громади.

У давні часи святкування Івана Купала було особливо пишним і масовим. Хоча сьогодні масштаб дещо зменшився, в окремих містечках і селах України й далі дотримуються вікових обрядів. Люди збираються навколо купальського вогнища, через яке, тримаючись за руки, стрибають закохані пари — за повір’ям, такий ритуал обіцяє щасливе та міцне подружнє життя.

Особливо важливим свято є для молодих дівчат. Вони традиційно плетуть віночки з польових квітів і пускають їх за водою: якщо вінок пливе — це добрий знак, який віщує швидке весілля, а якщо тоне — заміжжя ще не скоро.

Окреме місце в купальській ночі займає легенда про чарівну квітку папороті. Наші предки вірили, що вона з’являється лише раз на рік і має магічну силу — той, хто знайде її, здобуде щастя, кохання і надприродні знання.

Народні прикмети на Івана Купала

На Івана Купала, що припадає на період літнього сонцестояння, з давніх-давен уважно спостерігали за природою — цього дня наші предки вірили, що самі земля і небо “відкривають свої таємниці”. Погода на Купала вважалася особливо показовою, і на її основі робили прогнози на врожай, погоду восени та навіть долю.

тепла й зоряна ніч — буде багатий урожай зернових і щасливий рік;

якщо ніч на Івана Купала тиха, без вітру — очікується погожа та щедра осінь;

роса вранці на Купала густа — на добрий врожай огірків, овочів і фруктів;

дощ цього дня — передвісник вологого і прохолодного серпня;

якщо на Купала гроза — літо буде врожайним, але з частими зливами;

суха купальська ніч — гарний знак для молодят і добрий час для весільних сватань.