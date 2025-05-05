Когда день Ивана Купала в 2025 году: новая дата, почему это уже не 7 июля

Когда день Ивана Купала в 2025 году / © Фото из открытых источников

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С введением новоюлианского календаря день чествования Ивана Купала приобрел новую дату в церковном календаре.

В сентябре 2023 года и Украинская греко-католическая церковь, и Православная Церковь Украины официально перешли на новоюлианское летоисчисление. В результате календарного реформирования даты многих традиционных религиозных праздников были пересмотрены и перенесены.

Если раньше Ивана Купала приходилось в ночь на 7 июля по юлианскому стилю, то согласно новому календарю его начали праздновать на 13 дней раньше. В 2025 году этот мистический летний праздник будут праздновать в ночь на 24 июня.

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Как праздновали Ивана Купала наши предки

Обряды Ивана Купала имеют глубокие корни в древнеславянских представлениях о природе. Этот праздник, возникший в период летнего солнцестояния — когда день достигает своего апогея, а ночь становится самой короткой, — почитал силы плодородия, солнце как источник жизни и другие стихии природы, от которых зависели урожай и благосостояние громады.

В древние времена празднование Ивана Купала отличалось особым великолепием и массовостью. Хотя сегодня масштаб несколько уменьшился, в отдельных городках и селах Украины и дальше соблюдают вековые обряды. Люди собираются вокруг купальского костра, через который, держась за руки, прыгают влюбленные пары — по поверью, такой ритуал обещает счастливую и крепкую супружескую жизнь.

Особенно важен праздник для молодых девушек. Они традиционно плетут веночки из полевых цветов и пускают их по воде: если венок плывет — это хороший знак, предвещающий скорую свадьбу, а если тонет — замужество еще не скоро.

Отдельное место в купальской ночи занимает легенда о волшебном цветке папоротника. Наши предки верили, что он появляется только раз в год и обладает магической силой — тот, кто найдет его, обретет счастье, любовь и сверхъестественные знания.

Народные приметы на Ивана Купала

На Ивана Купала, который приходится на период летнего солнцестояния, издавна внимательно наблюдали за природой — в этот день наши предки верили, что сами земля и небо “открывают свои тайны”. Погода на Купала считалась особенно показательной, и на ее основе делали прогнозы на урожай, погоду осенью и даже судьбу:

теплая и звездная ночь — будет богатый урожай зерновых и счастливый год;

если ночь на Ивана Купала тихая, без ветра — ожидается погожая и щедрая осень;

роса утром на Купала густая — на хороший урожай огурцов, овощей и фруктов;

дождь в этот день — предвесник влажного и прохладного августа;

если на Купала гроза — лето будет урожайным, но с частыми ливнями;

сухая купальская ночь — хороший знак для молодоженов и хорошее время для свадебных сватаний.