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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 11 июня: какая ее мощность

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, соблюдайте правила здорового образа жизни.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 11 июня, будет солнечная активность с К-индексом 4. Это желтый уровень, соответствующий средним магнитным бурям.

Об этом сообщает meteoagent.

Заметим, что длительное время Землю штормит. Планета испытала влияние повышенной магнитной активности из-за аномалии на Солнце. За последние две недели только 6 июня была магнитная буря средней интенсивности желтого уровня и накануне – зеленого уровня.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

Напомним, ранее мы писали о трех ежедневных привычках, которые предотвращают болезни сердца.

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Дата публикации
Количество просмотров
11
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