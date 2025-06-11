Магнитная буря 11 июня: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В среду, 11 июня, будет солнечная активность с К-индексом 4. Это желтый уровень, соответствующий средним магнитным бурям.

Об этом сообщает meteoagent.

Заметим, что длительное время Землю штормит. Планета испытала влияние повышенной магнитной активности из-за аномалии на Солнце. За последние две недели только 6 июня была магнитная буря средней интенсивности желтого уровня и накануне – зеленого уровня.

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Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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