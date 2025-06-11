- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 11
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 11 июня: какая ее мощность
Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, соблюдайте правила здорового образа жизни.
В среду, 11 июня, будет солнечная активность с К-индексом 4. Это желтый уровень, соответствующий средним магнитным бурям.
Об этом сообщает meteoagent.
Заметим, что длительное время Землю штормит. Планета испытала влияние повышенной магнитной активности из-за аномалии на Солнце. За последние две недели только 6 июня была магнитная буря средней интенсивности желтого уровня и накануне – зеленого уровня.
Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.
Напомним, ранее мы писали о трех ежедневных привычках, которые предотвращают болезни сердца.