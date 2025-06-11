День ангела 11 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 11 июня, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 11 июня

11 июня 2025 года поздравьте с именинами Варфоломея, Марию.

Варфоломей — древнегреческое происхождение, означает “сын Птолемея”. В детстве ответственен, воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым, честным, склонным к аналитике.

Мария — древнееврейское имя, переводится как “любимая”. В детстве хорошая, сочувственная. Во взрослом возрасте становится общительным, эрудированным, имеет проницательный ум.

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День ангела 11 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 11 июня — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, защищая от всего зла и ведя по жизни путем добра, радости и гармонии. Желаю крепкого здоровья, счастья в сердце и света на душе.

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С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель наполняет жизнь теплом и светом, оберегает от невзгод и вдохновляет на новые свершения. Желаю всегда чувствовать поддержку сверху и жить в мире с собой и с миром.

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Поздравляю с днем ангела! Пусть этот святой день подарит тебе веру в свои силы, спокойствие в душе и много приятных моментов. Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя сквозь все жизненные трудности и помогает осуществить самые заветные мечты.

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С днем ангела! Пусть ваш покровитель всегда будет твоим надежным другом и защитником. Желаю, чтобы жизнь была наполнена светом, добром и любовью, а каждый новый день приносил радость и гармонию.

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От всего сердца поздравляю с днем ангела! Пусть небесный хранитель будет твоим неизменным спутником, даря мудрость, силы и вдохновение. Желаю счастья, крепкого здоровья и безграничного душевного тепла на каждый день.