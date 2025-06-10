Чому Москва посилює удари по українських містах: Bloomberg назвав причину

Російські дрони тероризують Україну / © tsn.ua

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Росія активно нарощує виробництво безпілотників, що дозволяє їй щоденно завдавати масованих ударів по українських містах. Це відбувається на тлі просування її військ на полі бою та посилення тиску на Київ з метою змусити його до мирних умов.

Про це пише Bloomberg.

Безпрецедентне зростання виробництва та «стратегія покарання»

Кремль спричиняє смертоносні руйнування, зокрема в Києві та Одесі, випускаючи сотні безпілотників щоночі. Лише за одну ніч Україна зафіксувала 315 безпілотників та сім ракет, а попередньої ночі — рекордні 479 БПЛА. Москва неухильно збільшувала кількість атак безпілотниками з початку року, досягнувши в лютому щоденного рекорду у 267 БПЛА. Після початкового відставання від України у розробці дронів після повномасштабного вторгнення у 2022 році, Росія послідовно нарощувала масове виробництво іранських БПЛА Shahed та інших типів безпілотних літальних апаратів.

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Президент Росії Володимир Путін у квітні наказав виробникам оборонної продукції прискорити випуск безпілотників, оскільки, за його словами, «цієї зброї, як і раніше, не вистачає». Він також закликав Росію «стати одним зі світових технологічних лідерів» у виробництві безпілотників до 2030 року.

Мета Москви — використовувати «стратегію покарання» з недорогими «Шахедами», щоб змусити Київ підкоритися. Хоча Україна збиває більшість із них, ця зброя «перевантажує українську ППО та підриває моральний дух цивільного населення за допомогою постійних нічних атак», — йдеться у звіті Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

За оцінками України, Росія готується виробляти від 300 до 350 безпілотників дальнього радіусу дії на день і прагне збільшити випуск до 500 одиниць на день. Російські виробники дронів зуміли збільшити виробництво літальних апаратів великої дальності до понад 30 000 цього року (з 15 000 у 2024 році), а також випустити до 2 мільйонів малих тактичних безпілотників, що використовуються проти танків та артилерії. Українська військова розвідка також звинуватила Росію у використанні електроніки, здебільшого з Китаю, порушуючи санкції.

Дрони як альтернатива та українська асиметрична відповідь

«Дрони виявилися недорогою альтернативою високоточній зброї», — говорить московський експерт з БПЛА Денис Федутінов. Він зазначив, що зростання у всіх категоріях випущених Росією безпілотників було експоненціальним порівняно з показниками до 2022 року. «У деяких областях, таких як баражуючі боєприпаси та FPV-дрони, ми говоримо про збільшення на кілька порядків», — сказав він.

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На додаток до «Шахедів», Росія розробила новий безпілотник з використанням китайських технологій, який може вибирати цілі за допомогою штучного інтелекту. Українська військова розвідка опублікувала подробиці конструкції нового російського ударного безпілотника V2U, який, за її словами, використовується на північному сході України.

Україна залишається лідером у використанні безпілотників на полі бою. Вона запускала безпілотники з території Росії для ударів по стратегічних авіабазах, знищуючи бомбардувальники. Київ також розгорнув дрони для руйнівного ефекту на лінії фронту, запобігаючи російським наступам, та для ударів по життєво важливій інфраструктурі в глибині російської території.

«Росія наздогнала і максимізує виробництво та використання безпілотників, але вони роблять це традиційним способом», — сказав Руслан Пухов, глава московського Центру аналізу стратегій і технологій. «Українцям вдається не відставати у війні безпілотників, реагуючи асиметрично».

Нагадаємо, захист української території від російських дронів стає дедалі складнішим. Щораз більша кількість снарядів, їхня неоднорідність та складність маршрутів, за якими вони рухаються, виснажують можливості української ППО.

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