Класичний заварний крем: рецепт ідеальної начинки для десертів

Заварний крем. / © ТСН.ua

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Заварний крем - класична начинка для багатьох десертів - тортів, заварних, трубочок чи кошичків. А ще ним можна смакувати з грушею, яблуком чи навіть соленим крекером. Вийде смачно.

Як приготувати заварний крем, який матиме ніжну текстуру і буде в міру солодким, розповів кулінар Євген Клопотенко.

Інгредієнти

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2 жовтки

1 яйце

350 мл молока 2,5%

50 г борошна

50 г вершкового масла 82%

120 г цукру

10 г ванільного цукру

Приготування

Відокремте 2 жовтки та дістаньте вершкове масло з холодильника, аби воно стало кімнатної температури. У каструлю з товстим дном влийте молоко, додайте половину цукру. Поставте на плиту, ввімкніть середній вогонь і прогрійте. Коли молоко прогріється, заберіть його з плити. У велику миску викладіть жовтки та вбийте одне яйце. Додайте решту цукру, ванільний цукор та всипте борошна. Всі інгредієнти перемішайте до однорідної маси. У миску влийте половину теплого молока та інтенсивно перемішуйте віничком, щоб не було грудочок. Можна використовувати міксер на середніх обертах. Молоко, що залишилося в каструлі, ставте знову на плиту на середній вогонь. Тонкою цівкою вливайте суміш з миски, інтенсивно мішаючи віничком, поки крем не завариться. Для цього знадобиться 20-30 секунд. Крем почне трохи густіти, але остаточно загусне в процесі остигання. Пересипте крем із каструлі в миску, щоб знизити температуру. Додайте вершкове масло. Перемішайте до повного розчинення. Готовий крем має повністю охолонути. Накрийте його харчовою плівкою так, щоб вона прилягала до крему. Так він не обвітриться.

Нагадаємо, раніше ми писали рецепт рулетів з шоколадних млинців з ніжним заварним кремом.