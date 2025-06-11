Германия ускоренно начала готовить бункеры для миллиона человек

Укрытие / © Getty Images

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Германия ускоряет планы по расширению и модернизации своей сети бомбоубежищ и укрытий.

Об этом сообщает The Guardian.

Тислер подчеркнул, что Германия должна осознать реальность конфликта. В нынешнем состоянии она недостаточно подготовлена.

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Изменение мировоззрения и насущная потребность

«Долгое время в Германии распространилось мнение, что война — это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Это изменилось. Мы озабочены риском большой агрессивной войны в Европе», — сказал он новостному изданию Süddeutsche Zeitung.

Поэтому планируют улучшить туннели, станции метро, подземные гаражи, автостоянки, подвалы, общественные здания. Стремятся создать укрытие для 1 миллиона человек. BBK представит комплексный план позже этим летом.

Переоборудование существующих построек вместо нового строительства

Тислер подчеркнул, что страна находится в гонке со временем и полагаться исключительно на строительство новых бункеров недостаточно. По его словам, планирование и строительство новых укрытий является слишком длительным и дорогостоящим процессом. Неотложной необходимостью является тщательное рассмотрение и переоборудование существующих сооружений.

Вторжение России в Украину вызвало опасения среди других европейских стран. Особенно в Балтии, Польше и Германии относительно возможного расширения агрессии Москвы на другие фронты в Европе.

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Неутешительная статистика и сравнение

В настоящее время из примерно 2000 бункеров и защитных комнат, оставшихся в Германии со времен Холодной войны, только около 580 являются функциональными. Большинство нуждаются в многомиллионной реконструкции.

Для сравнения, по данным BBK, Финляндия располагает 50 000 защитными комнатами, которые могут вместить 4,8 миллиона человек, или 85% ее населения.

Хотя правительство признало важность этих инициатив, официального выделения средств еще не произошло. Ожидается, что финансирование поступит из миллиардов, высвобожденных после приостановки Германией долгового тормоза в марте.

Ранее сообщалось, что немецкая армия требует значительного увеличения своей армии , чтобы отвечать новым требованиям НАТО по сдерживанию потенциальной угрозы со стороны России.

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