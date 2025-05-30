В Германии хотят увеличить численность армии, чтобы противостоять России

Солдаты Бундесвера / © AFP

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Глава Ассоциации Бундесвера Германии Андре Вюстнер считает, что увеличение численности армии с нынешнего уровня около 180 000 до 260 000 солдат необходимо для того, чтобы отвечать требованиям НАТО и противостоять угрозе со стороны России.

Об этом он сказал в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland, сообщает ntv.

По словам Вюнстера, целью увеличения численности немецкого войска как меры пресечения в новый закон о военной службе следует включить обязательный призыв.

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«Численность Бундесвера однозначно должна быть больше 203 300 солдат, которые до пандемии были определены как целевой показатель на 2025 год», — сказал он.

По словам чиновника, будущая численность армии зависит от разработки «целей сил и средств НАТО и способности Германии нести это бремя».

«Но я предполагаю, что в зависимости от того, что будет решено на саммите НАТО, нам понадобится от 40 000 до 60 000 солдат. Это значит, что активные силы должны будут постепенно расти до 260 000 солдат», — отметил он.

По словам Вюнстера, из них должен быть сформирован боеспособный резерв для достижения целевой численности в 460 000 солдат.

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Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Берлин поможет Украине производить ракеты без ограничений дальности.