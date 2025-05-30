Звезда "Спіймати Кайдаша" Григорий Бакланов сыграет легендарного Александра Довженко

Григорий Бакланов, Александр Довженко

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В Киеве завершился съемочный процесс одного из самых ожидаемых фильмов следующего года — байопика "Довженко", посвященного легендарному украинскому режиссеру.

В центре сюжета — история о молодом Александре Довженко, который приехал в Одессу, чтобы снять свой первый фильм. Его цель – создать настоящее искусство. Но советская действительность диктует другие правила, требуя от него снимать пропаганду в кино. Удастся ли режиссеру воплотить свой замысел, украинские зрители узнают уже в следующем году. Именно к осени 2026-го запланирован выход картины в прокат.

Григорий Бакланов и Максим Самчик во время съемок фильма "Довженко" / © YULA company

Главную роль в фильме играет 30-летний актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов . "Готовиться к роли я начал с изучения документов об Александре Петровиче. Читал воспоминания, смотрел интервью людей, которые рассказывали о нем. Внимательно рассматривал фотографии, обращал внимание на позы, жесты, моменты, в которых его ловила камера. Представлял, как он двигался, какие имели привычки, мимику — и пытался это повторить", — рассказал ТСН.ua актер.

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Григорий Бакланов и Богдан Бенюк во время съемок фильма "Довженко" / © YULA company

По словам Бакланова, самый интересный момент, что в центре истории — события, о которых мало кто знает: "Собственно, сам фильм и посвящен малоизвестной странице его жизни — 1926 год. Даже в документах об этом периоде очень мало информации. Тогда он приехал в Одессу и снял фильм. Как так получилось, что из этого заказа вышел совершенно другой фильм — с новым сюжетом и совсем другим видением? Изучение этих деталей являлось серьезной частью подготовки к съемке. Над этим трудились и сценаристы. Собственно, об этом и рассказывает фильм".

Также в фильме снялись такие известные актеры как Богдан Бенюк, Максим Самчик, Полина Василина, Роман Ясиновский, Дмитрий Рыбалевский и другие.

Роман Ясиновский и Дмитрий Рыбалевский во время съемок фильма "Довженко" / © YULA company

Главную женскую роль в фильме "Довженко" сыграла актриса Полина Василина / © YULA company

По словам режиссера Константина Коновалова, картина снята в жанре приключенческой драмы. Общий бюджет проекта составляет 46 миллионов гривен, из которых 54% - государственное финансирование, а остальные средства международных партнеров. Съемки в основном проходили в Одессе и Киеве. И что символично, во многих местах, где когда-то работал сам Довженко.

К слову, тизер байопика уже был представлен на недавнем 78-м Каннском кинофестивале, в рамках кинорынка Marché du Film. И, по словам авторов, планируется, что сам фильм примет участие во многих международных кинофестивалях.

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