Дорофеева раскрыла правду о хите Рыбчинского и призналась, почему боялась его исполнять

DOROFEEVA и Юрий Рыбчинский

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Известная украинская певица Надя Дорофеева приняла участие в большом концерте, посвященном 80-летию легендарного поэта Юрия Рыбчинского .

Среди звезд, приветствовавших со сцены талантливого художника, были VERKA SERDUCHKA, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Александр Пономарев, Дмитрий Монатик, Артем Пивоваров и другие.

Поучаствовала в грандиозном мероприятии и певица DOROFEEVA. Уже за кулисами артистка рассказала ТСН.ua, как ей досталась одна из самых известных композиций, которую создал Юрий Рыбчинский вместе с композитором Игорем Покладом.

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"Скрипка грає" — это невероятно сильная и эмоциональная песня, которую исполняли лучшие голоса Украины: Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, София Ротару. Исполняя ее на концерте к 80-летию Юрия Рыбчинского, я вспоминала свою семью, своего папу, именно он познакомил меня с творчеством Юрия Евгеньевича. Семьей мы слушали очень много песен, написанных маэстро. Чаще всего это случалось, когда ездили к папе в родное село Веселый Кут на Черкасщине. И вот, кажется, там папа впервые поставил мне "Скрипка грає". Это большая ответственность — петь такую глубокую и сильную композицию. И вот случилось, что именно эту песню предложили мне спеть на концерте к 80-летию Юрия Евгеньевича", — рассказывает ТСН.ua Надя Дорофеева.

Певица DOROFEEVA во время концерта, посвященного Юрию Рыбчинскому

По словам певицы, готовясь к выступлению, она погрузилась в историю этой песни и была удивлена: "Оказывается, Юрий Рыбчинский написал этот текст в 1980 году после трагической смерти своего друга Владимира Ивасюка, который прекрасно играл на скрипке. В то время авторы песни не говорили, что она посвящена Ивасюку, однако завуалировали это в форме аллегории, где скрипка символизирует душу художника и его неугасимую музыку. Таков глубокий и важный смысл".

Певица DOROFEEVA за кулисами концерта, посвященного Юрию Рыбчинскому / © instagram.com/nadyadorofeeva



Кстати, другие хиты на стихи Рыбчинского в исполнении молодых артистов тоже заиграли новыми красками. Так, например, MONATIK в своем драйвовом стиле перепел "Гай, зелений гай", KOLA рискнула и представила свою версию легендарной композиции, которую исполняла Нина Матвиенко, "Ой, летіли дикі гуси", а Злата Огневич спела и пустилась в танец под зажигательную "Романсеро".

Напомним, Верка Сердючка также произвела фурор мощным выступлением и сделала публичное признание на 80-летии Юрия Рыбчинского.

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