Зірка "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов зіграє легендарного Олександра Довженка

Григорій Бакланов, Олександр Довженко

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У Києві завершився знімальний процес одного з найочікуваніших фільмів наступного року — байопіку "Довженко", який присвячений легендарному українському режисеру.

В центрі сюжету — історія молодого Олександра Довженка, який приїздить до Одеси, аби зняти свій перший фільм. Його мета — створити справжнє мистецтво. Але радянська реальність диктує інші правила, вимагаючи від нього знімати пропаганду в кіно. Чи вдасться режисерові втілити свій задум, українські глядачі дізнаються вже наступного року. Саме на осінь 2026-го запланований вихід картини в прокат.

Григорій Бакланов і Максим Самчик під час знімань фільму "Довженко" / © YULA company

Головну роль у фільмі грає 30-річний актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов. "Готуватися до ролі я почав із вивчення документів про Олександра Петровича. Читав спогади, дивився інтерв’ю людей, які розповідали про нього. Уважно розглядав фотографії, звертав увагу на пози, жести, моменти, в яких його ловила камера. Уявляв, як він рухався, які мав звички, міміку — і намагався це відтворити", — розповів ТСН.ua актор.

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Григорій Бакланов і Богдан Бенюк під час знімань фільму "Довженко" / © YULA company

За словами Бакланова, найцікавіший момент, що в центрі історії — події, про які мало хто знає: "Власне, сам фільм і присвячений маловідомій сторінці його життя — 1926 року. Навіть у документах про цей період дуже мало інформації. Тоді він приїхав до Одеси і зняв фільм. Але як саме відбулася ця подія? Чому це було, фактично, спеціальне замовлення? Як так сталося, що з цього замовлення вийшов зовсім інший фільм — з новим сюжетом і зовсім іншим баченням? Вивчення цих обставин було серйозною частиною підготовки до знімань. Над цим працювали і сценаристи. Власне, про це й розповідає стрічка".

Також у фільмі знялися такі відомі актори, як Богдан Бенюк, Максим Самчик, Поліна Василина, Роман Ясіновський, Дмитро Рибалевський та інші.

Роман Ясіновський і Дмитро Рибалевський під час знімань фільму "Довженко" / © YULA company

Головну жіночу роль у фільмі "Довженко" зіграла акторка Поліна Василина / © YULA company

За словами режисера Костянтина Коновалова, картина знята у жанрі пригодницької драми. Загальний бюджет проєкту складає 46 мільйонів гривень, з яких 54% становить державне фінансування, а решта — кошти міжнародних партнерів. Знімання в основному проходили в Одесі і в Києві. І що символічно, в багатьох місцях, де колись працював сам Довженко.

До слова, тизер байопіку вже було представлено на нещодавньому 78-го Каннському кінофестивалі, в рамках кіноринку Marché du Film. І, за словами авторів, планується, що і сам фільм візьме участь у багатьох міжнародних кінофестивалях.

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