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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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593
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Нова система ППО: реактивний російський дрон збили над Чорним морем (відео)

Внаслідок влучного удару ворожий безпілотник упав у Чорне море.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака дронів

Відбиття атаки дронів

Під час нічної атаки ворожих безпілотників на Одеську область 29 травня було збито новітній російський реактивний дрон, ймовірно «Дань-М».

Як повідомили в ГУР Міноборони для знищення цілі українські бійці застосували нову систему ППО.

Йдеться про мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73. Він був розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів і продемонстрував свою ефективність.

Як свідчить відео, збитий ворожий безпілотник упав у Чорне море.

«Навчання операторів вказаної системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки», — додали в ГУР.

Нагадаємо, Росія почала застосовувати для ударів по українських містах ударні безпілотники типу Shahed з двома новими бойовими частинами комбінованого типу.

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