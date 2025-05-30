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- Війна
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Нова система ППО: реактивний російський дрон збили над Чорним морем (відео)
Внаслідок влучного удару ворожий безпілотник упав у Чорне море.
Під час нічної атаки ворожих безпілотників на Одеську область 29 травня було збито новітній російський реактивний дрон, ймовірно «Дань-М».
Як повідомили в ГУР Міноборони для знищення цілі українські бійці застосували нову систему ППО.
Йдеться про мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73. Він був розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів і продемонстрував свою ефективність.
Як свідчить відео, збитий ворожий безпілотник упав у Чорне море.
«Навчання операторів вказаної системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки», — додали в ГУР.
Нагадаємо, Росія почала застосовувати для ударів по українських містах ударні безпілотники типу Shahed з двома новими бойовими частинами комбінованого типу.