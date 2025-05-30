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Юнакам віком від 17 до 23 років, які навчаються у закордонних вишах, можуть дозволити виїзд з України. Однак наразі обговорень на цю тему в комітеті немає.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко в етері Ранок.LIVE.

За його словами, наразі батьки масово намагаються вивезти 17-річних синів, адже після 18 років їх уже не випускають за кордон. Юнаки вступають до іноземних навчальних закладів, там соціалізуються і часто не повертаються до України.

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«І якщо дійсно ми кажемо про юнака, який вступив до навчального закладу за кордоном, ми якось валідували ці навчальні заклади, щоб не було зловживань. Тому треба дозволити, щоб цей юнак, наприклад, до 23-річного віку, ну ми принаймні так якось обговорюємо, мав безперешкодну можливість як в’їхати, виїхати до батьків на канікули тощо. Ми кажемо суто про таку категорію», — зазначив нардеп.

Водночас у профільному комітеті питання наразі не обговорювалося. Федієнко підкреслив, що йдеться винятково про студентів.

«Суто для тієї категорії населення, яка навчається в закордонних ВНЗ. Ще раз кажу, 17+, ми ще не визначили, що це буде в законі 22 або 23 роки», — додав Федієнко.

Нагадаємо, в Україні спостерігається тенденція виїзду школярів за кордон після закінчення 11 класу.

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