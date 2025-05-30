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Юношам в возрасте от 17 до 23 лет, которые учатся в зарубежных вузах могут разрешить выезд из Украины. Однако пока обсуждений на эту тему в комитете нет.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, сейчас родители массово пытаются вывезти 17-летних сыновей, ведь после 18 лет их уже не выпускают за границу. Юноши поступают в иностранные учебные заведения, там социализируются и часто не возвращаются в Украину.

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«И если, действительно, мы говорим о юноше, который поступил в учебное заведение за рубежом, мы как-то валидировали эти учебные заведения, чтобы не было злоупотреблений. Поэтому надо позволить, чтобы этот юноша, например, до 23-летнего возраста, ну, мы по крайней мере так как-то обсуждаем, имел беспрепятственную возможность как въехать, выехать к родителям на каникулы и так далее. Мы говорим, сугубо, о такой категории», — отметил нардеп.

В то же время в профильном комитете вопрос пока не обсуждался. Федиенко подчеркнул, что речь идет исключительно о студентах.

«Сугубо для той категории населения, которое учится в зарубежных ВУЗах. Еще раз говорю, 17+, мы еще не определили, что это будет в законе 22 или 23 года», — добавил Федиенко.

Напомним, в Украине наблюдается тенденция выезда школьников за границу после завершения 11 класса.

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