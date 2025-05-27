Как безопасно пересечь границу с детьми летом: рекомендации пограничников

Дети на границе / © скрин с видео

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С наступлением летних каникули сезона отпусков пункты пропуска на Львовщине ожидают увеличения пассажиропотока до +40%. Чтобы избежать задержек и проблем, пограничники напоминают родителям и сопровождающим детям главные правила и дают практические советы.

Об этом говорится на странице 7 пограничный Карпатский пограничный отряд

Документы для ребенка

Биометрический загранпаспорт ребенка — обязательно.

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Для детей до 16 лет — свидетельство о рождении (если ребенок выезжает с близкими родственниками).

Когда требуется нотариальное согласие второго родителя

Ситуация Нужно ли согласие Ребенок выезжает с одним из родителей, бабушкой/дедушкой, братом/сестрой, мачехой/отчимом ❌ Нет (при условии наличия документов о родственных связях) Сопровождает муж да, если он не в списке освобожденных от мобилизации Выезд с третьими лицами (преподаватель, знакомый) да, обязательно Выезд в составе организованной группы (лечение, лагерь) да, требуется согласие Госсоцслужбы

В случае смерти одного из родителей, лишения родительских прав и т.д. — необходимы соответствующие документы (справки, решения суда).

Как подготовиться к пересечению границы — проверь себя

Перед выездом убедитесь, что у ребенка есть действующий биометрический паспорт, а у сопровождающего лица — действительный паспорт. Обязательно подготовьте документы, подтверждающие родственную связь, например свидетельство о рождении. Если ребенка сопровождает третье лицо (не родственник), необходимо иметь нотариально заверенное согласие от одного из родителей. Проверьте сроки действия всех паспортных документов — они не должны быть просроченными. Все бумаги желательно собрать в отдельную папку — это поможет быстро их предоставить во время пограничного контроля.

Какой пункт пропуска выбрать

Пункт пропуска Загруженность Краковец, Шегини 🔴 Высокая Рава-Русская, Грушев, Угринов 🟠 Средняя Нижанковичи, Смильница 🟢 Низкая (рекомендованные)

Отслеживай ситуацию в реальном времени: facebook.com/zahidnuy.kordon

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Электронная очередь (для автобусов)

Доступна в пунктах:

Нижанковичи

Смильница

Грушев

Угринов

Рава-Русская

Краковец

зарегистрироваться: echerha.gov.ua

Когда лучше выезжать

Лучшее время для выезда — будние дни, когда поток путешествующих меньше, а также утренние или вечерние часы, ведь именно в этот период наблюдается наименьшая нагрузка на пункты пропуска. Это позволит избежать длинных очередей, сэкономить время и уменьшить стресс, особенно если путешествуете с детьми.

Что взять с собой ребенку

Чтобы обеспечить ребенку комфорт во время путешествия, возьмите с собой средства гигиены, воду, легкий перекус, документы, любимую игрушку или книгу, необходимые лекарства и теплую одежду или плед.

Время пересечения границы зависит и от работы иностранной стороны, таможенников и других служб.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские дети выезжают за границу после школы. министр образования ответил, надо ли волноваться по этому поводу.

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