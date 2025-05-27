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- Украина
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Как безопасно пересечь границу с детьми летом: рекомендации пограничников
Пограничники рассказали, на что нужно обратить внимания при пересечении границы.
С наступлением летних каникули сезона отпусков пункты пропуска на Львовщине ожидают увеличения пассажиропотока до +40%. Чтобы избежать задержек и проблем, пограничники напоминают родителям и сопровождающим детям главные правила и дают практические советы.
Об этом говорится на странице 7 пограничный Карпатский пограничный отряд
Документы для ребенка
Биометрический загранпаспорт ребенка — обязательно.
Для детей до 16 лет — свидетельство о рождении (если ребенок выезжает с близкими родственниками).
Когда требуется нотариальное согласие второго родителя
|
Ситуация
|
Нужно ли согласие
|
Ребенок выезжает с одним из родителей, бабушкой/дедушкой, братом/сестрой, мачехой/отчимом
|
❌ Нет (при условии наличия документов о родственных связях)
|
Сопровождает муж
|
да, если он не в списке освобожденных от мобилизации
|
Выезд с третьими лицами (преподаватель, знакомый)
|
да, обязательно
|
Выезд в составе организованной группы (лечение, лагерь)
|
да, требуется согласие Госсоцслужбы
В случае смерти одного из родителей, лишения родительских прав и т.д. — необходимы соответствующие документы (справки, решения суда).
Как подготовиться к пересечению границы — проверь себя
Перед выездом убедитесь, что у ребенка есть действующий биометрический паспорт, а у сопровождающего лица — действительный паспорт. Обязательно подготовьте документы, подтверждающие родственную связь, например свидетельство о рождении. Если ребенка сопровождает третье лицо (не родственник), необходимо иметь нотариально заверенное согласие от одного из родителей. Проверьте сроки действия всех паспортных документов — они не должны быть просроченными. Все бумаги желательно собрать в отдельную папку — это поможет быстро их предоставить во время пограничного контроля.
Какой пункт пропуска выбрать
|
Пункт пропуска
|
Загруженность
|
Краковец, Шегини
|
🔴 Высокая
|
Рава-Русская, Грушев, Угринов
|
🟠 Средняя
|
Нижанковичи, Смильница
|
🟢 Низкая (рекомендованные)
Отслеживай ситуацию в реальном времени: facebook.com/zahidnuy.kordon
Электронная очередь (для автобусов)
Доступна в пунктах:
Нижанковичи
Смильница
Грушев
Угринов
Рава-Русская
Краковец
зарегистрироваться: echerha.gov.ua
Когда лучше выезжать
Лучшее время для выезда — будние дни, когда поток путешествующих меньше, а также утренние или вечерние часы, ведь именно в этот период наблюдается наименьшая нагрузка на пункты пропуска. Это позволит избежать длинных очередей, сэкономить время и уменьшить стресс, особенно если путешествуете с детьми.
Что взять с собой ребенку
Чтобы обеспечить ребенку комфорт во время путешествия, возьмите с собой средства гигиены, воду, легкий перекус, документы, любимую игрушку или книгу, необходимые лекарства и теплую одежду или плед.
Время пересечения границы зависит и от работы иностранной стороны, таможенников и других служб.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинские дети выезжают за границу после школы. министр образования ответил, надо ли волноваться по этому поводу.