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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сколько процентов молодежи до 24 лет хотят выехать за границу: цифра впечатляет

В то же время, как свидетельствуют результаты опроса, стало больше тех, кто верит в изменения к лучшему в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Молодежь

Молодежь / © Unsplash

В Украине около 25% молодежи до 24 лет хотят уехать за границу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

В то же время стало значительно больше тех, кто верит в изменения к лучшему в Украине, отметил Михаил Мищенко, заместитель директора социологической службы Центра Разумкова в эфире «Киев24».

Среди причин, которые назвал тот процент опрошенных украинцев, которые все-таки хотели бы уехать:

  • 48% — отсутствие возможностей для развития на Родине;

  • 37% сказали, что это из-за угрозы здоровью и жизни вследствие ведения боевых действий;

  • 30,5% — невозможность найти работу в соответствии с их требованиями;

  • 18% — ограничение конституционных прав и свобод.

Напомним, на четвертый год полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Смертность уже втрое превышает рождаемость, а перспективы возвращения миллионов уехавших за границу украинцев остаются неопределенными.

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