Сколько процентов молодежи до 24 лет хотят выехать за границу: цифра впечатляет

Молодежь / © Unsplash

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В Украине около 25% молодежи до 24 лет хотят уехать за границу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

В то же время стало значительно больше тех, кто верит в изменения к лучшему в Украине, отметил Михаил Мищенко, заместитель директора социологической службы Центра Разумкова в эфире «Киев24».

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Среди причин, которые назвал тот процент опрошенных украинцев, которые все-таки хотели бы уехать:

48% — отсутствие возможностей для развития на Родине;

37% сказали, что это из-за угрозы здоровью и жизни вследствие ведения боевых действий;

30,5% — невозможность найти работу в соответствии с их требованиями;

18% — ограничение конституционных прав и свобод.

Напомним, на четвертый год полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Смертность уже втрое превышает рождаемость, а перспективы возвращения миллионов уехавших за границу украинцев остаются неопределенными.