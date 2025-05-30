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- Украина
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Сколько процентов молодежи до 24 лет хотят выехать за границу: цифра впечатляет
В то же время, как свидетельствуют результаты опроса, стало больше тех, кто верит в изменения к лучшему в Украине.
В Украине около 25% молодежи до 24 лет хотят уехать за границу.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
В то же время стало значительно больше тех, кто верит в изменения к лучшему в Украине, отметил Михаил Мищенко, заместитель директора социологической службы Центра Разумкова в эфире «Киев24».
Среди причин, которые назвал тот процент опрошенных украинцев, которые все-таки хотели бы уехать:
48% — отсутствие возможностей для развития на Родине;
37% сказали, что это из-за угрозы здоровью и жизни вследствие ведения боевых действий;
30,5% — невозможность найти работу в соответствии с их требованиями;
18% — ограничение конституционных прав и свобод.
Напомним, на четвертый год полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Смертность уже втрое превышает рождаемость, а перспективы возвращения миллионов уехавших за границу украинцев остаются неопределенными.