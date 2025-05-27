Выезд за границу для молодежи: в парламенте обсуждают новые правила

В Украине могут смягчить ограничения на выезд за границу / © ТСН.ua

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В парламенте обсуждают идею частичного снятия запрета на выезд за границу для мужчин младше 25 лет, еще не подлежащих призыву. Однако в таком решении есть определенный важный аспект.

Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лесной в комментарии « Телеграфу ».

Он отметил, что обсуждал идею ослабления ограничений с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, однако сейчас эта тема остается на уровне идеи . Анонсировать как решение эту идею нельзя.

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«Мы обсуждали с председателем Верховной Рады одну идею, которая родилась в депутатской среде о том, чтобы дать возможность детям в призывный возраст свободнее передвигаться. Чтобы не закрывать перед ними возможности для выезда, переезда», — рассказал министр.

Напомним, ранее правительство изменило правила выезда для мужчин 18-25 лет, служивших по контракту. Согласно новым правилам, военнослужащие-контрактники (18-25 лет), ранее не проходившие срочную службу (кроме базовой подготовки), могут выезжать за границу при условии соблюдения правил и наличия необходимых документов.