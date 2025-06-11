Катують за громадянство: в Росії незаконно утримують 73-річного американця

Тюрма / © Pixabay

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Американський вчитель на пенсії Стівен Джеймс Хаббард, якого російські військові захопили у 2022 році на сході України, виявився ув’язненим у колонії в Мордовії.

Про це повідомило видання The New York Times.

Місяцями родина не знала, де перебуває Пан Хаббард після того, як торік восени російський суд засудив його майже до семи років ув’язнення за звинуваченням у «найманстві». Лише нещодавно йому вдалося вийти на зв’язок із сином.

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73-річний Хаббард залишається єдиним американцем, якого утримують у російській в’язниці і якого Держдеп США офіційно визнав «незаконно затриманим». Це означає, що Вашингтон вважає обвинувачення політично вмотивованими, а сам Хаббард може стати ключовою фігурою в можливих переговорах щодо обміну полоненими між США та Росією.

В чому звинувачують американця

Пан Джин Хаббард, якому нині 73 роки, став єдиним відомим громадянином США, вивезеним із території України до Росії після початку повномасштабної війни, та засудженим у РФ за звинуваченням у найманстві. У жовтні 2023 року російський суд виніс йому вирок — майже 7 років колонії. Його звинуватили в участі у територіальній обороні Ізюма та керуванні контрольно-пропускним пунктом. За версією росіян, пан Хаббард отримував за це фінансову винагороду.

Однак, за словами його адвоката Мартіна Де Луки, а також сина Хісаші Танаки, листування та повідомлення з батьком повністю суперечать цій версії. Після вторгнення 24 лютого 2022 року пан Хаббард залишався вдома, продовжував дистанційно викладати англійську мову японським студентам, і в жодному з повідомлень не згадував про участь у збройних формуваннях. Навпаки повідомлення свідчать про життя під обстрілами: він викладав англійську онлайн, ховався в церкві, розповідав про перебої з водою та електрикою.

Після засудження родина пана Хаббарда тривалий час не могла з’ясувати його місцеперебування. Російський суд навіть вилучив з публічного доступу ключову інформацію про справу, зокрема ім’я адвоката. Лише нещодавно стало відомо, що він утримується у колонії ІК-12 в Мордовії — регіоні, який в Росії називають «тюремною землею».

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За словами українських військовополонених, які перебували з ним в одній колонії, до пана Хаббарда застосовували тортури через його громадянство: його били, позбавляли їжі, змушували годинами стояти. Вони заявили The New York Times, що побоюються за його життя.

Попри міжнародні зобов’язання, Росія досі не надала американським дипломатам доступу до затриманого. Американські посадовці неодноразово порушували питання про його звільнення, називаючи справу політично мотивованою.

19 травня під час телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним обговорювався потенційний гуманітарний обмін полоненими «дев’ять на дев’ять». Пан Хаббард, з огляду на статус «незаконно затриманого», ймовірно, є серед ключових кандидатів на повернення.

Що відомо про Хаббарда

Пан Хаббард народився в Мічигані, служив в авіаційних силах США, викладав англійську у Японії, а на пенсії жив на Кіпрі, де і познайомився з українкою Інною й переїхав до Ізюма. З початком повномасштабної війни він залишився в місті, намагаючись перечекати бойові дії.

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Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що знову сідають за стіл переговорів зі США. Також Москва натякає, що погодиться на відновлення переговорів про контроль над озброєннями лише за умови, що США продемонструють готовність до поступок у питанні війни в Україні.