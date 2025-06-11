Атака на Київ: що зараз відбувається на місці "прильотів" (відео)

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

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У ніч проти вівторка росіяни атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами. Бойова частина безпілотників була начинена шрапнеллю, щоби завдати шкоди якомога більшій кількості людей.

В Оболонському районі загинула жінка. Ще троє людей у шпиталях. Із 10 районів Києва постраждали 7. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Для гасіння пожеж на столичній Куренівці рятувальники використовували пожежні гелікоптери. Там сталися масштабні руйнування приватних приміщень.

Росія частково зруйнувала багатоповерхівку в Оболонському районі під час дроно-ракетної атаки у ніч проти вівторка. Тепер частина квартир підпадає під капітальне відновлення, повідомив голова тамтешньої адміністрації. Уже другий день поспіль там намагаються частково ліквідувати наслідки ворожих ударів.

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Кореспондентка ТСН Аліна Лісова розказала, що відбувається на території ЖК «Навігатор», який атакували росіяни.

«На землі ще досі лежать уламки скла та частини речей, які через обстріл випали з квартир», — каже вона.

Люди намагаються прибрати наслідки удару. Місцевий житель Святослав каже, що російський удар знищив його автомобіль. Його потрібно прибрати, щоб могла заїхати техніка.

Комунальники сьогодні повинні продовжити прибирати наслідки російських атак на Київ.

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Нагадаємо, армія РФ 10 червня влаштувала масовану атаку по Києву. Пошкодження зафіксовані у семи районах столиці. В Оболонському районі були пошкоджені 18 квартир, автомобілі та виникли пожежі.

Також стало відомо про загиблу людину.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 08:00 новини 11 червня. УДАР ПО ТАМБОВУ! Київ після НАЛЬОТУ ШАХЕДІВ!