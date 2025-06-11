Атака на Киев: что сейчас происходит на месте "прилетов" (видео)

Последствия атаки на Киев / © ТСН

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В ночь на вторник россияне атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными дронами. Боевая часть беспилотников была начинена шрапнелью, чтобы нанести вред как можно большему количеству людей.

В Оболонском районе погибла женщина. Еще три человека в госпиталях. Из 10 районов Киева пострадали 7. Повреждены многоэтажки и частные дома. Для тушения пожаров на столичной Куреневке спасатели использовали пожарные вертолеты. Там произошли масштабные разрушения частных помещений.

Россия частично разрушила многоэтажку в Оболонском районе во время дроно-ракетной атаки в ночь на вторник. Теперь часть квартир подпадает под капитальное восстановление, сообщил глава местной администрации. Уже второй день подряд там пытаются частично ликвидировать последствия вражеских ударов.

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Корреспондент ТСН Алина Лисовая рассказала, что происходит на территории ЖК «Навигатор», который атаковали россияне.

«На земле до сих пор лежат осколки стекла и части вещей, которые из-за обстрела выпали из квартир», — говорит она.

Люди пытаются убрать последствия удара. Местный житель Святослав говорит, что российский удар уничтожил его автомобиль. Его нужно убрать, чтобы могла заехать техника.

Коммунальщики сегодня должны продолжить убирать последствия российских атак на Киев.

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Напомним, армия РФ 10 июня устроила массированную атаку по Киеву. Повреждения зафиксированы в семи районах столицы. В Оболонском районе были повреждены 18 квартир, автомобили и возникли пожары.

Также стало известно о погибшем человеке

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 08:00 новини 11 червня. УДАР ПО ТАМБОВУ! Київ після НАЛЬОТУ ШАХЕДІВ!