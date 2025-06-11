В Франции могут запретить соцсети для подростков: в чем причина

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Такое решение может быть принято уже в ближайшие месяцы, если ответных шагов не будет на уровне Евросоюза.

Об этом сообщает Politico.

Заявление прозвучало вечером 10 июня, после нападения подростка с ножом на работника школы. Инцидент произошел в тот же день в одном из учебных заведений страны.

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«Мы не можем ждать», — заявил Макрон, отметив необходимость немедленных действий по защите детей.

По словам президента, платформы имеют техническую возможность проверять возраст пользователей, и пора применять эти инструменты на практике.

Кроме запрета на соцсети, Макрон анонсировал еще одну инициативу — внедрение возрастной проверки при онлайн-продаже ножей, подобно тому, как это работает с сайтами для взрослых.

«15-летний ребенок больше не сможет купить, чем онлайн. Мы введем запреты и серьезные финансовые санкции», — подчеркнул он.

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В тот же вечер французский лидер подтвердил свое намерение в соцсети X:

«Платформы способны проверять возраст. Сделаем это», — написал президент.

Напомним, Европейская комиссия начала официальное производство против популярных платформ контента для взрослых — Pornhub, XNXX, XVideos и Stripchat. Причина — возможные нарушения положений Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), в частности, в сфере защиты детей от вредоносного контента.

Как указано в прессрелизе, платформы подозревают в том, что они не обеспечивают надежную проверку возраста пользователей, из-за чего несовершеннолетние могут иметь доступ к контенту 18+. Кроме того, компании, якобы, не оценили потенциальные риски для психического и физического здоровья детей, как того требует законодательство ЕС.

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