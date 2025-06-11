Мединский снова угрожает Украине: что на самом деле стоит за его "мирными" заявлениями

Владимир Мединский. / © Associated Press

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Переговоры между Украиной и Россией не принесли прорыва, хотя стороны договорились о новых обменах пленными. Однако тон представителя российской делегации Владимира Мединского в очередной раз вызвал тревогу - он заявил, что отказ Киева от компромиссов "приведет к новым территориальным потерям".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Мы хотим мира. Но если Украина и дальше будет действовать в интересах других стран, мы будем вынуждены отреагировать", - заявил Мединский.

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Подобные формулировки украинские чиновники воспринимают как завуалированные угрозы и очередную попытку сдвинуть ответственность за войну на Киев. По их словам, схожая риторика постоянно звучит со стороны Владимира Путина и является главным препятствием к любому прорыву в переговорах.

Украинские представители отмечают, что несмотря на определенную роль в координации обменов пленными, Мединский на переговорах в Стамбуле больше выступал как пропагандист, чем дипломат. В частности, он неоднократно пытался привести исторические примеры из прошлых веков, чтобы оправдать российскую позицию, которую украинская сторона считает манипулятивной.

"Он постоянно прибегал к сомнительным интерпретациям истории, пытаясь давить на украинскую делегацию", - говорят собеседники, знакомые с ходом переговоров.

Кроме того, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп, ранее настаивавший на достижении мирного соглашения, неожиданно заявил, что "две стороны могут повоевать еще некоторое время".

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Официальный Киев отмечает, что не видит реальную волю к миру со стороны Москвы.

"Россияне не хотят мира. И нам не нужен Мединский, чтобы доказать нам это", - заявил советник правительства и бывший министр обороны Андрей Загороднюк.