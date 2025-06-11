Дебютная победа Анчелотти: еще три сборные вышли на ЧМ-2026 (видео)

Сборная Бразилии по футболу / © Associated Press

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Стали известны имена еще трех сборных, которые сыграют в финальной части чемпионата мира-2026 по футболу.

Выход на грядущий Мундиаль оформили Австралия, Бразилия и Эквадор.

Австралийцы окончательно обеспечили себе участие в планетарном первенстве благодаря выездной победе над Саудовской Аравией (2:1) в 10-м туре азиатского отбора.

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Австралия с 19 очками заняла второе место в группе С, обойдя Саудовскую Аравию (13 баллов). Ранее на ЧМ-2026 отобралась Япония, которая с 23 пунктами выиграла эту группу.

Бразильцы же пробились на чемпионат мира после домашней победы над Парагваем (1:0) – единственный гол на 44-й минуте забил форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

Обзор матча Бразилия – Парагвай

Эта победа стала дебютной для Карло Анчелотти на посту главного тренера "селесао". В первом матче под его руководством Бразилия сыграла вничью с Эквадором (0:0).

За два тура до завершения южноамериканского отбора сборные Бразилии и Эквадора, имеющие в своем активе по 25 очков, гарантировали себе финиш в топ-6 и прямые путевки на Мундиаль. Команда Венесуэлы, которая идет седьмой, имеет 18 баллов.

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От Южной Америки на ЧМ-2026 квалифицируются шесть сборных, а еще одна команда сыграет в стыковых матчах. Кроме Бразилии и Эквадора, ранее на Мундиаль досрочно вышла Аргентина.

Всего уже известны имена 13 из 48 участников ЧМ-2026. Это США, Канада, Мексика (автоматически получили путевки в финальную часть как хозяева турнира), а также Аргентина, Иран, Япония, Новая Зеландия, Узбекистан, Иордания, Южная Корея, Австралия, Бразилия и Эквадор (преодолели квалификацию).

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.