Експерти дали чітку відповідь, чи потрібно мити сосиски перед приготуванням

Чи потрібно мити сосиски перед приготуванням / © Pixabay

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Насамперед, важливо запам’ятати, що сосиски дуже швидко псуються. Якщо ви придбали цей продукт на вагу, то він зберігається не більше 5 діб.

У вакуумному пакуванні сосиски, звісно, можна зберігати довше — 15-20 днів. Свіжі сосиски можна не піддавати термічному обробленню, тому що вони вже готові до споживання.

Однак, не слід забувати про елементарні санітарні норми. Навіть якщо ви впевнені в якості продукту, краще відварити його 5 хвилин в киплячій воді.

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Щодо того, чи потрібно мити сосиски перед приготуванням, експерти кажуть, що це не обов’язково.

Наприклад, якщо ви придбали продукт в заводському пакуванні, достатньо їх просто викласти в мікрохвильову піч і розігріти чи зварити. Мити не потрібно.

Придбані з рук на ринку сосиски чи такі, пакування яких було пошкоджене, краще промивати. Однак, звичайно, краще утриматися від вживання таких продуктів.

Експерти стверджують, що миття сосисок, як і сирого м’яса, може лише посили активність мікроорганізмів, а це матиме дуже неприємні наслідки.

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