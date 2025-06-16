Россия готовит провокацию против Украины: разведка назвала дату

Владимир Путин возле Кремля / © Associated Press

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Служба внешней разведки Украины предупредила, что на следующей неделе Россия планирует кульминацию кампании по дискредитации государства в контексте продолжающихся обменов.

Об этом говорится в заявлении на сайте СВР Украины.

Цель российской кампании по дискредитации Украины:

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спровоцировать возмущение общества (военных и их семей) действиями власти,

деморализовать общество,

дискредитировать Украину перед международным сообществом как сторону, которая не придерживается взятых на себя обязательств.

По данным разведки, решение о начале кампании принял лично президент России Владимир Путин. За координацию действий чиновников и мгновенное «реагирование» российских медиа отвечает один из первых заместителей главы Администрации президента РФ.

Подробности о кампании РФ по дискредитации Украины

По данным разведки, к кампании во вражеском информационном пространстве максимально задействован весь пул прокремлевских ресурсов — от пропагандистов Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева до разного рода военкоров и блогеров.

«Они постоянно продуцируют эмоционально заряженный контент, манипулируют статистическими данными, а любые технические задержки в процессе обменов сразу и безапелляционно трактуют как сознательные действия украинской власти и нежелание возвращать своих граждан», — говорится в заявлении СВР.

Отмечается, что к этой кампании подключились и пророссийские прокси — маргинальные европейские информационные ресурсы:

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венгерские издания Magyar Nemzet и Magyar Hírlap,

чешское CZ24.news,

словацкое Jednotné Slovensko,

франкоязычное Réseau International.

По данным разведки, задачей этих ресурсов является распространение российских нарративов и навязывание российской трактовки продолжающегося обмена.

Среди таких нарративов:

«Украина отказывается принимать тела своих погибших»,

«в Украину до сих пор не возвращены тела почти шести тысяч солдат»,

«родственникам погибших придется еще ждать из-за бездействия украинских властей».

В СВР акцентировали, что кульминация кампании запланирована на последние дни обменов (предварительно 20 июня). В финале враг планирует «вбросить» в СМИ искаженные (ложные) списки якобы идентифицированных россиянами погибших украинских военных и гражданских.

«Таким образом россия надеется спровоцировать волну паники и возмущения в украинском обществе и переложить на украинскую власть ответственность за совершенные преступления», — объяснили в разведке.

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Напомним, 7 июня помощник президента России Владимир Мединский обвинил Киев в срыве обмена пленными. Он сказал, Украина якобы «неожиданно перенесла» как обмен тел погибших, так и сам процесс обмена военнопленными.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг заявления российской стороны о срыве обмена и репатриации тел погибших. Там объяснили, что Украина направила РФ списки, которые соответствуют ранее согласованным в Стамбуле категориям, а российская сторона прислала совсем другие списки, что противоречит договоренностям. Также в штабе указали, что ранее была достигнута договоренность о репатриации тел, однако конкретная дата не фиксировалась. Москва в одностороннем порядке начала действия, не согласованные с Киевом.