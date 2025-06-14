- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 446
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне отрубили палец украинскому пленному: как объяснили поступок
Боец, которому армия РФ отрубила палец в плену, родом из Славянска.
В плену россияне отрубили палец украинскому воину. Сегодня, 14 июня, защитника вернули в Украину в рамках очередного этапа большого обмена пленными.
Об этом написал активист Сергей Стерненко.
По словам военного, русские солдаты объяснили свой поступок. Мол, указательный палец украинцу больше не понадобится.
«Я спросил: „Зачем?“. Они сказали: „Он тебе больше не нужен“. И отрубили», — рассказал защитник.
Напомним, в субботу, 14 июня, состоялся очередной этап крупного обмена пленными. Один из уволенных бойцов поделился своими эмоциями с журналистами.
Украинский воин выразил искреннюю радость оттого, что его вернули домой.
«Я дома! Я свободен! Я в Украине! У меня даже слов, чтобы выразить свои ощущения… Главное, что наша Украина жива, и все хорошо было у нас, наших родных, близких. Ждем с нетерпением нашей встречи. Спасибо!», — поделился уволенный боец.