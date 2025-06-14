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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россияне отрубили палец украинскому пленному: как объяснили поступок

Боец, которому армия РФ отрубила палец в плену, родом из Славянска.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обмен пленными 14 июня

Обмен пленными 14 июня

В плену россияне отрубили палец украинскому воину. Сегодня, 14 июня, защитника вернули в Украину в рамках очередного этапа большого обмена пленными.

Об этом написал активист Сергей Стерненко.

По словам военного, русские солдаты объяснили свой поступок. Мол, указательный палец украинцу больше не понадобится.

«Я спросил: „Зачем?“. Они сказали: „Он тебе больше не нужен“. И отрубили», — рассказал защитник.

Напомним, в субботу, 14 июня, состоялся очередной этап крупного обмена пленными. Один из уволенных бойцов поделился своими эмоциями с журналистами.

Украинский воин выразил искреннюю радость оттого, что его вернули домой.

«Я дома! Я свободен! Я в Украине! У меня даже слов, чтобы выразить свои ощущения… Главное, что наша Украина жива, и все хорошо было у нас, наших родных, близких. Ждем с нетерпением нашей встречи. Спасибо!», — поделился уволенный боец.

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Дата публикации
Количество просмотров
446
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