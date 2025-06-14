Трамп может остановить Путина: какой способ предлагает Зеленский

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Вооруженным силам Украины удалось остановить агрессию президента РФ Владимира Путина на поле боя, но дипломатическим путем остановить хозяина Кремля может только президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью для американского телеканала Newsmax.

«Если говорим о дипломатическом влиянии, на сегодня никто не смог ничего сделать с Путиным. У Путина не отбилось желание просто нас захватить и разрушить. Я даю 100%, что это его доктрина, что он этого очень хочет», — подчеркнул он.

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По словам Зеленского, возможность остановить Путина осталась только у президента США Дональда Трампа.

«Трамп может его остановить, для чего Путин должен терять деньги. И только так — теряя деньги, он не сможет увеличить и свою армию, и расходы на свою армию, на милитари-сектор. И у него будут внутренние вопросы, это факт. Для этого надо вводить санкции», — пояснил он.

Украинский президент отметил, что Трамп должен дипломатически воздействовать на любого агрессора в мире, среди которых Путин — один из самых опасных.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая может состояться на полях саммита «Большой семерки» 15-17 июня в Канаде.

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