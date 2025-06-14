Сможет ли Украина создать ядерное оружие: ответ эксперта из Гарварда

Ядерное оружие / © Getty Images

Реклама

Украина теоретически может создать собственное ядерное оружие в перспективе нескольких десятилетий, однако пока это мало реалистично.

Об этом рассказала научная сотрудница проекта «Управление атомом» Гарвардского центра Белфера Марьяна Буджерин в интервью для «Донбасс Реалии».

«Априори отвергать этот вариант не стоит. Но в какую-то краткосрочную и среднесрочную перспективу это действительно будет очень трудно достичь Украине. Во-первых, все глаза международные на нашу страну смотрят и здесь развернуть какую-то программу секретно будет почти невозможно», — отметила эксперт.

Реклама

Буджерин отметила, что международная поддержка в таком вопросе — маловероятна, ведь распространение ядерного вооружения до сих пор является табуированной темой.

«Здесь параллельно с Ираном борются (из-за его ядерной программы. — Ред.) Трудно представить, что Украине спустят и закроют глаза на украинскую ядерную программу», — добавила научная сотрудница.

Кроме того, Украина не имеет достаточных ресурсов и безопасных локаций для развертывания соответствующего производства в условиях постоянных обстрелов.

«Украина под постоянными обстрелами. Где развивать, где развивать какие-то мощности для производства, где это делать под таким обстрелами — также непонятно. И где на это брать деньги. Сейчас есть насущная потребность на фронте — обычное оружие: дроны, другие разработки, которые реально на сегодня спасают жизни защитникам Украины. Брать большие средства и направлять их на ядерное оружие сейчас?», — отметила Буджерин.

Реклама

Она отметила, что на создание ядерного оружия уйдут годы. Однако стоит учитывать, что если Украина попытается разрабатывать свое оружие, Россия вряд ли останется в стороне.

«В плане, что Россия может на это отреагировать. Они же, видимо, не будут сидеть и просто наблюдать. Они будут оказывать какое-то сопротивление этой программе», — добавила эксперт.

В то же время она не исключает, что через 30-50 лет позиция Украины по этому вопросу может измениться.

«Или за 30-50 лет может что-то в Украине измениться — вполне возможно. Но на такую перспективу очень трудно что-то предсказывать», — подытожила Буджерин.

Реклама

Напомним, директор Нацразведки США предупредила об угрозе «ядерного Холокоста».

В то же время эксперт ответил, чем завершится эпоха ядерного шантажа России.