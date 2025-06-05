Олег Жданов, Владимир Путин / © ТСН.ua

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Уничтожение части российской стратегической авиации нанесло серьезный удар по имиджу России, пишут мировые СМИ. В то же время военные и высокопоставленные чиновники США предупреждают: успешная спецоперация СБУ может повысить эскалацию войны в Украине. Вплоть до того, что война может войти в «ядерную фазу».

Может ли Путин осмелиться нанести ядерный удар, чтобы «отомстить», и единолично воспользоваться им, где в РФ хранится ядерное оружие и какие возможные сценарии применения — читайте в материале ТСН.ua.

Четыре возможных сценария применения ядерного оружия

После успешных украинских спецопераций Россия «ранена гораздо сильнее, чем Кремль когда-либо мог себе представить». Такое мнение высказал полковник Ричард Кэмп, бывший командир британских войск в Афганистане и член Объединенного разведывательного комитета и COBRA, цитирует Dailymail.

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Он предполагает, что Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия, рассчитывая, что это продемонстрирует его «непобедимость» и заставит Украину капитулировать.

По мнению Ричарда Кемпа, глава Кремля больше всего боится показаться слабым и не оставит без ответа такие действия.

Полковник назвал четыре возможных сценария применения ядерного оружия Россией:

Удар по большой группировке ВСУ на передовой — вероятнейший, по его мнению, сценарий с целью деморализовать украинские силы.

Атака на военный аэродром Украины — как ответ на уничтожение стратегической авиации РФ.

Ядерный удар по атомной электростанции — один из самых ужасных сценариев с катастрофическими последствиями для окружающей среды.

Атака на крупный украинский город — например, Киев или Одессу, с расчетом на то, что Запад не ответит прямым военным действием.

Какие носители ядерного оружия у России

Носителей ядерного оружия в России полно, рассказал в комментарии сайту ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов. Он объясняет, что любое ракетное вооружение в первую очередь разрабатывается под ядерный боезаряд.

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«Те же ракеты „Искандер“. И крылатые ракеты, и баллистические ракеты, и торпеды даже для введения морского боя все под ядерный боезаряд. Так что средств доставки очень много. И мы ведь не всю авиацию там уничтожили. Тот же „Миг-31“ может поднять „Кинжал“ с ядерным боезарядом. Так что с носителями, средствами доставки ядерного оружия там проблем нет», — говорит Олег Жданов.

В то же время, по мнению Олега Жданова, применение ядерного оружия РФ нереально на сегодняшний день.

«Мы снова возвращаемся в 2023 год. Когда РФ начинает проседать на фронте, сегодня она проседает уже не на передовой, а в тылу. Как говорят, кто где проводит СВО — Украина в тылу России или Россия на территории Украины? Такой уж мэм появился в интернете. Когда РФ начинает проседать, она начинает угрожать ядерным оружием. Я думаю, что ее применение, равно как было в 2023 году, оно нереально на сегодняшний день», — говорит эксперт.

Куда Россия может ударить ядерным оружием

По словам Олега Жданова, тактическое ядерное оружие не нанесет войскам такого поражения, как мы представляем себе по разрабатываемым в 70-х годах средствам массового поражения.

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«Когда скопление войск, когда пробивание бреши в обороне врага и вход войск в этот прорыв, который совершили с применением ядерного оружия. Сегодня войска рассредоточены. Сегодня воюют малыми тактическими группами. Для того чтобы накрыть их, нужен массированный ядерный удар. Надо, допустим, применить 10-15 ядерных боезарядов на одной плоскости, чтобы уничтожить большое количество войск. Чтобы это имело эффект поражения. Не только морально-физически, но и эффект поражения в плане уничтожения войск противника. Это нереально тактически», — объясняет эксперт.

Оперативное или стратегическое ядерное оружие РФ никто не даст применить, отмечает Олег Жданов.

«Давайте вспомним — все выступают с первого дня, и Китай, и США, Индия, все, кто разговаривает о нашей войне, все говорят, что ни в коем случае не применять ядерное оружие. Война должна вестись конвенционным оружием», — говорит Олег Жданов.

Где Россия хранит ядерное оружие

Что касается вопроса безопасности, верифицировано 12 мест хранения ядерного оружия в РФ, объясняет эксперт. Олег Жданов также отмечает, что Россия не решилась разместить ядерное оружие в Беларуси.

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«Последнее интервью нашего главы внешней разведки, где он говорит, что нет в Беларуси ядерного оружия. Ну, в принципе, и западные разведки в этом очень сильно сомневались. Ну и я говорил, что, скорее всего, если и завезли, то имитацию для тренировки личного состава и расчетов. Но не настоящий ядерный боезаряд», — говорит Олег Жданов.

Он отмечает, что любое перемещение ядерного боезаряда РФ сразу же будет известно западным разведкам. Поэтому применить ее неожиданно невозможно.

«У Путина не хватает храбрости пойти против всего мира в плане распространения ядерного оружия. „Ящик Пандоры“ он все же открыть не может — боится. Пропаганда, конечно, будет кричать. А так, согласно договору ОСНВ-3, было сделано 12 мест хранения, оборудовано в РФ, там сосредоточены все ядерные боезаряды. И любое перемещение ядерного боезаряда сразу будет известно западным разведкам. Так что сделать это неожиданно, привезти и применить — это просто нереально на сегодняшний день», — объясняет Олег Жданов.

Какова вероятность того, что Путин использует ядерное оружие в войне

Даже если представить, что Путин отдаст распоряжение о применении ядерного оружия, по мнению Олега Жданова, приказ будет прерван и не дойдет до конца.

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«Система разноуровневая в плане прохождения сигнала и команды на транспортировку, на применение ядерного оружия. Я думаю, что она вряд ли дойдет до конца, команда где-то на каком-то этапе будет прервана. Тогда окружению легче Путина прибить, чем выполнить, потому что они понимают, что это будет последний шаг Российской Федерации как государства. Никто не простит в географическом центре Европы ядерную помойку. А куда пойдет радиоактивное облако? А если оно пойдет на Европу, то Европа будет стоять и ляжет костьми, чтобы этого не было», — объясняет эксперт.

По словам Олега Жданова, вероятность того, что Россия применит ядерное оружие, существует.

«Мы не можем сказать полностью, что такого не будет. Но эта вероятность близка к нулю», — отметил эксперт.

Чем тогда может «отомстить» Путин

На четвертый год полномасштабной войны России против Украины Путин настолько высоко поднял планку, что сегодня ничего нового или более страшного, чем уже было применено против Украины, глава Кремля сделать не может, говорит Олег Жданов.

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«Это с одной стороны. Это может быть ракетно-шахедный удар такой, как он производил раз в месяц. Может он будет немного крепче, чуть длиннее, чуть масштабнее. Но ничего нового он не может придумать. Но здесь ситуация совсем другая», — говорит эксперт.

Олег Жданов обращает внимание на политическую составляющую. По его словам, она здесь играет самую большую роль.

«На сегодняшний день Путин в таком классическом цугцванге. Он что бы ни сделал — все неверно. Дело в том, что мы наносили удары по военным объектам. И к нам нельзя предъявить никаких претензий, потому что это абсолютно легитимные военные цели, военные аэродромы», — объясняет эксперт.

В то же время Путин чаще всего наносит удары по гражданским и это не нравится президенту США Дональду Трампу.

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«Вспомните, как Трамп реагировал на его два последних ракетных удара. Так что Путин может очень хотеть, как говорится, из штанов выпрыгивать, чтобы отомстить нам за эти удары по аэродромам. Но есть сдерживающий фактор США. А если у Трампа наконец-то лопнет терпение и он отдаст разрешение на применение более жестких санкций против РФ? Там и так экономика дышит на ладан. Так что у Путина очень сложная ситуация. И если он не нанесет ответный удар, его собственное окружение скажет, что он слабак. Он сдался и его нужно менять. А если он применит оружие, реакция Запада и США может быть непредсказуема в плане применения санкций против РФ», — говорит Олег Жданов.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации — спецоперации СБУ под кодовым названием «Паутина».