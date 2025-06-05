Олег Жданов, Володимир Путін / © ТСН.ua

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Знищення частини російської стратегічної авіації завдала серйозного удару по іміджу Росії, пишуть світові ЗМІ. Водночас військові та високопосадовці США попереджають: успішна спецоперація СБУ може підвищити ескалацію війни в Україні. Аж до того, що війна може увійти у «ядерну фазу».

Чи може Путін наважитися завдати ядерного удару, щоб «помститися», та одноосібно скористатися нею, де в РФ зберігається ядерна зброя та які можливі сценарії застосування — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чотири можливі сценарії застосування ядерної зброї

Після успішних українських спецоперацій Росія «поранена набагато сильніше, ніж Кремль коли-небудь міг собі уявити». Таку думку висловив полковник Річард Кемп, колишній командир британських військ в Афганістані та член Об’єднаного розвідувального комітету та COBRA, цитує Dailymail.

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Він припускає, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, розраховуючи, що це продемонструє його «непереможність» і змусить Україну капітулювати.

На думку Річарда Кемпа, очільник Кремля найбільше боїться здатися слабким та не залишить такі дії без відповіді.

Полковник назвав чотири можливі сценарії застосування ядерної зброї Росією:

Удар по великому угрупованню ЗСУ на передовій — найімовірніший на його думку сценарій з метою деморалізувати українські сили.

Атака на військовий аеродром України — як відповідь на знищення стратегічної авіації РФ.

Ядерний удар по атомній електростанції — один із найжахливіших сценаріїв із катастрофічними наслідками для довкілля.

Атака на велике українське місто — наприклад Київ чи Одесу, з розрахунком на те, що Захід не відповість прямою військовою дією.

Які носії ядерної зброї має Росія

Носіїв ядерної зброї у Російській Федерації повно, розповів у коментарі сайту ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов. Він пояснює: будь-яке ракетне озброєння в першу чергу розробляється під ядерний боєзаряд.

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«Ті ж самі ракети „Іскандер“. І крилаті ракети, і балістичні ракети, і торпеди навіть для введення морського бою — усе під ядерний боєзаряд. Так що засобів доставки дуже багато. І ми ж не всю авіацію там знищили. Той самий „Міг-31“ може підняти „Кинджал“ з ядерним боєзарядом. Так що з носіями, засобами доставки ядерної зброї, там проблем немає», — каже Олег Жданов.

Водночас, на думку Олега Жданов, застосування ядерної зброї РФ нереальне на сьогоднішній день.

«Ми знову повертаємось у 2023 рік. Коли РФ починає просідати на фронті, а сьогодні вона просідає вже не на передовій, а в тилу. Як то кажуть, хто де проводить СВО — Україна в тилу Росії, чи Росія на території України? Такий вже мем з’явився в інтернеті. Коли РФ починає просідати, вона починає погрожувати ядерною зброєю. Я думаю, що її застосування, так само як було в 2023 році, воно нереальне на сьогоднішній день», — каже експерт.

Куди Росія може вдарити ядерною зброєю

За словами Олега Жданова, тактична ядерна зброя не нанесе військам такого ураження, як ми уявляємо собі по засобам масового ураження, що розроблялися в 70-х роках.

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«Коли скупчення військ, коли пробивання пролому в обороні ворога і вхід військ в цей прорив, який здійснили із застосування ядерної зброї. Сьогодні війська роззосереджені. Сьогодні воюють малими тактичними групами. Для того, щоб накрити їх, треба масований ядерний удар. Треба, припустимо, застосувати 10-15 ядерних боєзарядів на одній площині, для того, щоб знищити велику кількість військ. Щоб це мало ефект ураження. Не тільки морально-фізично, але і ефект ураження в плані знищення військ противника. Це нереально — тактично», — пояснює експерт.

Оперативну чи стратегічну ядерну зброю РФ ніхто не дасть застосувати, наголошує Олег Жданов.

«Давайте згадаємо — всі виступають з першого дня, і Китай, і США, Індія, всі, хто розмовляє про нашу війну, всі говорять, що в ніякому разі не застосовувати ядерну зброю. Війна повинна вестися конвенційною зброєю», — каже Олег Жданов.

Де Росія зберігає ядерну зброю

Що стосується безпекового питання, верифіковано 12 місць зберігання ядерної зброї в РФ, пояснює експерт. Олег Жданов також зауважує, що Росія не наважилася розмістити ядерну зброю в Білорусі.

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«Останнє інтерв’ю нашого очільника зовнішньої розвідки, де він каже, що немає в Білорусі ядерної зброї. Ну, в принципі, і західні розвідки в цьому дуже сильно сумнівалися. Ну, і я говорив, що, скоріше за все, якщо і завезли, то імітацію для тренування особового складу і розрахунків. Але не справжній ядерний боєзаряд», — каже Олег Жданов.

Він зазначає, що будь-яке переміщення ядерного боєзаряду РФ одразу ж буде відоме західним розвідкам. Тому застосувати її зненацька — неможливо.

«У Путіна не вистачає хоробрості піти проти всього світу в плані розповсюдження ядерної зброї. „Скриньку Пандори“ він все ж таки відкрити не може — боїться. Пропаганда, звісно, буде волати. А так, згідно договору ОСНВ-3, було зроблено 12 місць зберігання, обладнано в РФ, там зосереджені всі ядерні боєзаряди. І будь-яке переміщення ядерного боєзаряду одразу буде відоме західним розвідкам. Так що зробити це зненацька, привезти і застосувати — це просто нереально на сьогоднішній день», — пояснює Олег Жданов.

Яка ймовірність того, що Путін використає ядерну зброю у війні

Навіть якщо уявити, що Путін віддасть розпорядження про застосування ядерної зброї, на думку Олега Жданова, наказ буде перерваний і не дійде до кінця.

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«Система різнорівнева в плані проходження сигналу і команди на транспортування, на застосування ядерної зброї. Я думаю, що вона навряд чи дійде до кінця, команда десь на якомусь етапі буде перервана. Тоді оточенню легше Путіна прибити, ніж виконати, бо вони ж розуміють, що це буде останній крок Російської Федерації як держави. Ніхто не пробачить в географічному центрі Європи ядерну помийку. А куди піде радіоактивна хмара? А якщо вона піде на Європу, то Європа буде стояти і кістьми ляже, щоб цього не було», — пояснює експерт.

За словами Олега Жданова, вірогідність того, що Росія застосує ядерну зброю існує.

«Ми не можемо сказати стовідсотково, що такого не буде. Але ця вірогідність близька до нуля», — зазначив експерт.

Чим тоді може «помститися» Путін

На четвертий рік повномасштабної війни Росії проти України Путін настільки високо підняв планку, що сьогодні нічого нового чи страшнішого, ніж вже було застосовано проти України, очільник Кремля зробити не може, каже Олег Жданов.

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«Це з одного боку. Це може бути ракетно-шахедний удар такий, як він проводив раз на місяць. Може він буде трохи міцнішим, трохи довшим, трохи масштабнішим. Але нічого нового він не може видумати. Але тут ситуація зовсім інша», — каже експерт.

Олег Жданов звертає увагу на політичну складову. За його словами, вона тут грає найбільшу роль.

«На сьогоднішній день Путін в такому класичному цугцвангу. Він що би не зробив — все невірно. Справа в тому, що ми наносили удари по воєнних об’єктах. І до нас не можна пред’явити ніяких претензій, тому що це абсолютно легітимні військові цілі, військові аеродроми», — пояснює експерт.

Водночас Путін найчастіше наносить удари по цивільних, і це не подобається президенту США Дональду Трампу.

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«Згадайте, як Трамп реагував на його два останніх ракетних удари. Так що Путін може дуже хотіти, як то кажуть, із штанів випригувати, щоб „помститися“ нам за ці удари по аеродромах. Але є стримуючий фактор — США. А якщо в Трампа нарешті увірветься терпець і він віддасть дозвіл на застосування більш жорстких санкцій проти РФ? Там і так економіка дихає на ладан. Так що у Путіна дуже складна ситуація. І якщо він не завдасть удару у відповідь, його власне оточення скаже, що він слабак. Він завжди здався і його треба міняти. А якщо він застосує зброю, то реакція Заходу і США може бути непередбачувана в плані застосування санкцій проти РФ», — каже Олег Жданов.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації — спецоперацію СБУ під кодовою назвою «Павутина».