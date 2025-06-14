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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Украина жива!": защитник поделился эмоциями после освобождения из плена

В ходе обмена пленными 14 июня в Украину вернулись раненые и больные бойцы.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обмен пленными 14 июня

Обмен пленными 14 июня

В субботу, 14 июня, состоялся очередной этап крупного обмена пленными. Один из уволенных бойцов поделился своими эмоциями с журналистами.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

Украинский воин выразил искреннюю радость оттого, что его вернули домой.

"Я дома! Я свободен! Я в Украине! У меня даже слов, чтобы выразить свои ощущения... Главное, что наша Украина жива, и все хорошо было у нас, наших родных, близких. Ждем с нетерпением нашей встречи. Спасибо!", - поделился уволенный боец.

Напомним, в субботу, 14 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией . Он состоялся по договоренностям в Стамбуле. Домой вернулись защитники, имеющие ранения и проблемы со здоровьем.

По словам президента Зеленского, много вернувшихся сегодня военных много тех, кто был в плену еще с 2022-го. Это бойцы ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и Государственной специальной службы транспорта.

В Главном управлении разведки уточнили, что произошел обмен пленными в категории "раненые и тяжелобольные". Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

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Дата публикации
Количество просмотров
313
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