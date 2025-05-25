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- Украина
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Среди освобожденных из плена нет гражданских, сидящих уже 8 лет — Асеев
Станислав Асеев напомнил, что в российском плену много украинцев, кто попал туда задолго до полномасштабного вторжения.
В результате трех этапов крупного обмена пленными в формате «1000 на 1000» не был возвращен домой ни один из гражданских, сидящих в российской неволе 8 лет.
Об этом рассказал журналист и писатель, экс-пленный боевиков так называемой «ДНР», ветеран войны Станислав Асеев.
Асеев утверждает, что передал список таких заложников президенту Зеленскому еще в январе 2020 года.
«Подавляющее большинство этих людей сидят в 32 колонии строгого режима в Макеевке, куда их свезли после „Изоляции“ и из других тюрем. Часть этих людей активно помогала нашим спецслужбам еще в годы, когда поколению тех, кому болит, было плевать, что там на том Донбассе», — отметил ветеран.
Писатель соглашается, что некорректно сравнивать количество страданий пленных
«Я не хочу сравнивать количество страданий пленных: это невозможно ни с объективной, ни с моральной стороны. Но срок плена — это объективный критерий, и если государство забирает гражданских (а оно их забирает) — совершенно недопустимо не учитывать тех, кто сидит дольше всех. Эти люди на 32-й зоне для России — никто. Поэтому здесь вопрос в другом — являются ли они кем-то для своего государства?», — рассуждает Станислав Асеев.
Ранее командир «Азова» Редис заявил, что среди тысяч украинских пленных, которых вернули домой во время самого масштабного обмена с Россией, не было ни одного азовца.
Напомним, что сегодня, 25 мая, состоялся третий, финальный обмен пленными в формате «1000 на 1000», в результате которого домой вернулись 303 защитника.
Вчера, 24 мая, был проведен второй этап обмена, в результате которого домой вернули 307 украинских защитников.
23 мая на первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.