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- Украина
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Самый большой краснокнижный жук Украины появился в Чернобыльской зоне отчуждения (фото)
Уникального жука-оленя заметили в дикой природе Чернобыльской зоны отчуждения.
В Чернобыльском заповеднике заметили жука-оленя (Lucanus cervus), который занесен в Красную книгу Украины.
Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
Этот вид является самым большим жесткокрылым насекомым в Украине — его длина вместе с «рогами» (развитыми верхними челюстями) может достигать 8 см. Самки выглядят иначе: их челюсти значительно меньше.
«Несмотря на грозный вид, эти насекомые не кусаются. Питается древесным соком и мертвой древесиной», — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине массово появляются самые большие осы Европы.