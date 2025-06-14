ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

Самый большой краснокнижный жук Украины появился в Чернобыльской зоне отчуждения (фото)

Уникального жука-оленя заметили в дикой природе Чернобыльской зоны отчуждения.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Жук-олень

Жук-олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике заметили жука-оленя (Lucanus cervus), который занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Этот вид является самым большим жесткокрылым насекомым в Украине — его длина вместе с «рогами» (развитыми верхними челюстями) может достигать 8 см. Самки выглядят иначе: их челюсти значительно меньше.

«Несмотря на грозный вид, эти насекомые не кусаются. Питается древесным соком и мертвой древесиной», — говорится в сообщении.

Жук-олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Жук-олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в Украине массово появляются самые большие осы Европы.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie