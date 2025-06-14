Самый большой краснокнижный жук Украины появился в Чернобыльской зоне отчуждения (фото)

Жук-олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском заповеднике заметили жука-оленя (Lucanus cervus), который занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Этот вид является самым большим жесткокрылым насекомым в Украине — его длина вместе с «рогами» (развитыми верхними челюстями) может достигать 8 см. Самки выглядят иначе: их челюсти значительно меньше.

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«Несмотря на грозный вид, эти насекомые не кусаются. Питается древесным соком и мертвой древесиной», — говорится в сообщении.

Жук-олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в Украине массово появляются самые большие осы Европы.