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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ряд областей охватила воздушная тревога: где есть опасность

Следует находиться в укрытиях из-за угрозы баллистики.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога 2 июня

Воздушная тревога 2 июня

Утром 2 июня ряд областей охватила воздушная тревога . Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения врагом баллистического вооружения с северо-юго-востока!", - отметили в ПС ВСУ.

По состоянию на 10:00 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Полтавская

  • Кировоградская

  • Черкасская

Напомним, в ночь на 2 июня 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами. Как информировали ПС ВСУ:

  • К западу от Чернигова — вражеский разведывательный БпЛА, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства по его сбитию!

  • Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

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