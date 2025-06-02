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Ряд областей охватила воздушная тревога: где есть опасность
Следует находиться в укрытиях из-за угрозы баллистики.
Утром 2 июня ряд областей охватила воздушная тревога . Есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения врагом баллистического вооружения с северо-юго-востока!", - отметили в ПС ВСУ.
По состоянию на 10:00 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Полтавская
Кировоградская
Черкасская
Напомним, в ночь на 2 июня 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами. Как информировали ПС ВСУ:
К западу от Чернигова — вражеский разведывательный БпЛА, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства по его сбитию!
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.